Под Харьковом ночью 23 августа горело предприятие по переработке пластика.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

О пожаре в с. Подворки Дергачевского района спасателям сообщили в половине второго часа ночи. На ул. Сумской шлях 47б/3 горело предприятие по переработке пластиковых изделий.

Спасатели установили, что под металлическим навесом горела прессованная пластиковая тара на площади 2 тыс. кв. м. В четыре часа утра пожар удалось локализовать, а в 7:40 - ликвидировать.

"Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Запорожье предотвратили взрыв 20 тонн горючей жидкости, емкостей с газом и баллонов с кислородом и пропаном.