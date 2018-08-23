Все статьиВсе новостиВсе мнения
Украина
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиПолитикаЭкономикаМирУкраина
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологии и наукаАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Украина » Фото На Закарпатской таможне обыски и задержания, изъято более миллиона гривен

Фото На Закарпатской таможне обыски и задержания, изъято более миллиона гривен

<span class="label red">Фото</span> На Закарпатской таможне обыски и задержания, изъято более миллиона гривен
Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили схему экспорта сигарет

23.08.18 223
000

Правоохранители провели обыски на Закарпатской таможне.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По результатам мероприятий изъято более миллиона гривен, "черновые" записи, а также документацию, подтверждающую преступную деятельность фигурантов дела.

"Работники Закарпатской таможни организовали преступную схему экспорта табачных изделий и импорт товаров без их растамаживания. За беспрепятственное пересечение продукции через границу без их таможенного оформления предприниматели платили работникам таможенных постов определенную сумму "вознаграждения". В дальнейшем полученные в качестве неправомерной выгоды средства распределялись между всеми участниками коррупционной схемы", - говорится в сообщении.

По факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды следователи открыли уголовное производство.

В ходе проведения процессуальных мероприятий правоохранители установили всех работников таможни, задействованных в преступной схеме.

"Кроме того, в данной схеме была задействована и брокерская контора, помогавшая с оформлением грузов, которые вообще не заезжали на таможенные пункты или, например, их оформлением по поддельным инвойсам и т. д.", - выяснили в полиции.

Напомним, В Кабмине рассказали о результатах борьбы с контрабандой в Украине. За время реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей (с 21 июня по 30 июля) в государственный бюджет было перечислено почти 37,5 млрд грн таможенных платежей.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Главный фискал Украины требует от ГПУ не шантажировать егоУ украинца отняли на таможне супердешевую TeslaНа Закарпатье тракторист потерял 18 тысяч пачек сигарет сбегая от пограничников
Топ-10
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 15843
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 18815
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 53111
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 19457
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 13055
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13979
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 24297
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13577
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 32389
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17649
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 12936 / 15154
  2. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 12891 / 14502
  3. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 2375 / 2659
  4. Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле 2151 / 2447
  5. Автобус, ехавший в Затоку, перевернулся в Молдове 1566 / 1671
  6. Самый прочный ледник Арктики начал таять 1432 / 1651
  7. В России сняли на видео посадку горящего пассажирского самолета 1089 / 1217
  8. В Венесуэле из-за землетрясения накренился небоскреб 954 / 1095
  9. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 891 / 1007
  10. РФ хочет поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной установкой, - разведка США 826 / 922
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 37 / 15154
  2. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 10 / 14502
  3. Родные декорации. Почему международные бренды все чаще снимают рекламу в Украине 9 / 1581
  4. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 8 / 2659
  5. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 7 / 1007
  6. Мнимая угроза. С какими мифами о раке пора попрощаться 6 / 1149
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 5 / 53111
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.