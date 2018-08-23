Правоохранители провели обыски на Закарпатской таможне.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По результатам мероприятий изъято более миллиона гривен, "черновые" записи, а также документацию, подтверждающую преступную деятельность фигурантов дела.

"Работники Закарпатской таможни организовали преступную схему экспорта табачных изделий и импорт товаров без их растамаживания. За беспрепятственное пересечение продукции через границу без их таможенного оформления предприниматели платили работникам таможенных постов определенную сумму "вознаграждения". В дальнейшем полученные в качестве неправомерной выгоды средства распределялись между всеми участниками коррупционной схемы", - говорится в сообщении.







По факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды следователи открыли уголовное производство.

В ходе проведения процессуальных мероприятий правоохранители установили всех работников таможни, задействованных в преступной схеме.

"Кроме того, в данной схеме была задействована и брокерская контора, помогавшая с оформлением грузов, которые вообще не заезжали на таможенные пункты или, например, их оформлением по поддельным инвойсам и т. д.", - выяснили в полиции.

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Напомним, В Кабмине рассказали о результатах борьбы с контрабандой в Украине. За время реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей (с 21 июня по 30 июля) в государственный бюджет было перечислено почти 37,5 млрд грн таможенных платежей.