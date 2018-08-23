Проект нового украинского правописания еще не утвержден, в него можно вносить правки, его можно обсуждать. Но не все готовы говорить “Атени” вместо “Афіни” и писать “пів Києва” вместо “пів-Києва”. Это мнение, как филологов, так и неспециалистов. Сам текст со всеми предлагаемыми новшествами можно посмотреть здесь, на сайте Министерства образования и науки Украины.

Главным аргументом в том, что украинское правописание нужно изменить, является его архаичность.

“Украинский язык, как любой другой, развивается и порождает новые явления”, - объясняет заместитель министра образования и науки Максим Стриха. Первый признак нового правописания – это вариативность в спорных случаях, - считает заместитель министра. Время покажет, какая версия правописания приживется. Об этом он говорил в эфире radiosvoboda.org.

Языковеды считают, что украинскому языку необходимы изменения.

“Украинские слова и их написание во времена Сталина были репрессированы, как и культурные и исторические украинские деятели. Правописание, которое приняли вместо “харьковского”, было максимально приближено к стандартам русского языка, - считает филолог и писательница Лариса Ницой. - Сделано это было для того, чтобы показать – украинский и русский имеют много общего в написании и произношении. Но это ложь. Украинский язык больше похож на польский, чешский и белорусский языки”.

Современные нормы украинского правописания были утверждены в 1933 году, когда так называемое “Харьковское правописание” 1928 года было отменено, как “националистическое”. Но оно продолжало использоваться украинской диаспорой. В 1946 году вышла первая редакция правил правописания, в 1959 году – вторая. Лишь в 1990 году – третья. Именно тогда в алфавит вернули букву "ґ".

Сам проект сейчас занимает 216 страниц. Самые интересные нововведения, которые вызвали языковые бои, таковы:

“Индики летять у ирий”

Правописание 1928 года предполагало употребление буквы “и” вначале слов: ирій, иржа, индик. В проекте нового правописания отдается предпочтение букве “і”, но перед согласными “н” и “р” можно употреблять два варианта написания: індик (индик), індича (индича), ирій (= вирій), ірод (ирод).

В художественных текстах допускается чередование “и” и “і” в конце слов: смерти, радости.

“Гете – Ґете”

Проект нового правописания первую букву иностранных антропонимов (имени любой персоны: вымышленной или реальной), которые начинаются на “g” – передавать буквой “г” или “ґ”: Гонгадзе/Ґонґадзе, Габсбург/Ґабсбург, Гете/Ґете.

“Мітологічна істота”

В словах греческого происхождения, где имеется буквосочетание “th”, передаваться оно будет как “ф” и как “т” : анафема/анатема, дифірамб/дитирамб, ефір/етер, кафедра/катедра, міф, міфологія/міт, мітологія, Афіни/Атени, Борисфен/Бористен, Демосфен/Демостен, Марфа/Марта.

“Проєкт і проєкція”

Сейчас в словах иностранного происхождения звук “j” + согласная передается буквами: я, ю, є, ї. Правила нового правописания предлагают к привычным “плеєр”, “ феєрверк” добавить “проєкт” и “проєкція”. Кстати, на Потемкинской лестнице в Одессе сохранилась мемориальная доска, где слово “проєкт” написано именно по правилам “Харьковского правописания”.

“Топмодель в мініспідниці”

Слова с первым иноязычным компонентом, который определяет количественное проявление чего-либо теперь пишутся вместе: макромолекула, мініспідниця, архішахрай, топмодель, бліцопитування.

“Кока-кола і “Краківська” ковбаса”

Названия некоторых продуктов предлагается писать без кавычек и с маленькой буквы: кока-кола, любительська ковбаса. Мол, эти слова и словосочетания уже стали общепринятыми именно в таком виде. Но при этом “Краковская” колбаса осталась с кавычками. Также неясно, как будет определяться общепринятость. В примере есть кока-кола, но нет мартини. И пепси. Непонятно, достойны ли они писаться без кавычек.

“Пів” завжди окремо

Теперь числительное “пів” всегда будет отдельно: пів аркуша, пів години, пів яблука, пів Європи, пів Києва. Но вместе с “пів” будут писаться те слова, которые отображают общее понятие: півострів, півоберт, півкуля, півмісяць.

“президент” с маленькой буквы

Наименования наивысших государственных должностей принято писать с большой буквы, но теперь это правило станет актуальным только для официальных документов и текстов. Теперь “президент”, “ прем’єр-міністр”, “ генеральний прокурор” будут выглядеть так.

“Ексчемпіон, але контр-адмірал”

Слова с первым иноязычным компонентом: анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер- теперь пишутся вместе: антивірус, контрудар, віцепрем’єр, ексміністр, лейбмедик, обермайстер, штабскапітан, унтерофіцер. Но “контр-адмірaлу” оставили дефис.

Тему нового правописания обсуждают в сети. У новых правил, некоторые из которых, на самом деле, очень старые, появились и защитники и противники.

Возмущение вызвал тот факт, что в новых правилах не нашлось места феминитивам.

Над изменениями в правописании три года работали 25 языковедов. Сейчас продолжаются общественные обсуждения, они продлятся до 15 сентября 2018 года. Каждый, кого не устраивают нововведения, может высказать свое мнение, заполнив специальную форму. Потом документ представят в Академии Наук Украины. После, его подадут на утверждение в Кабинет Министров.