Штайнмайер от имени немцев поздравил украинцев с Днем независимости

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил Петру Порошенко и украинскому народу поздравления с Днем Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"По случаю Дня Независимости Украины посылаю вам и украинскому народу самые искренние поздравления - также и от имени граждан Германии", - говорится в письме.

Президент Германии отметил, что его страна поддерживает Украину в преодолении политических, экономических и социальных вызовов.

"Вместе со своими европейскими и международными партнерами Германия и в будущем будет выступать за то, чтобы люди в Украине имели свободную, самостоятельно определенную жизнь в мире, стабильности и благополучии", - заверил он.

Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что достичь этой цели Украина сможет решительно продолжая начатый курс реформ.

Президент Германии пожелал счастливого, мирного будущего Украине.

Напомним, Кучма назвал три главные ошибки независимой Украины.