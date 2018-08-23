Штайнмайер от имени немцев поздравил украинцев с Днем независимости

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил Петру Порошенко и украинскому народу поздравления с Днем Независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
"По случаю Дня Независимости Украины посылаю вам и украинскому народу самые искренние поздравления - также и от имени граждан Германии", - говорится в письме.
Президент Германии отметил, что его страна поддерживает Украину в преодолении политических, экономических и социальных вызовов.
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"Вместе со своими европейскими и международными партнерами Германия и в будущем будет выступать за то, чтобы люди в Украине имели свободную, самостоятельно определенную жизнь в мире, стабильности и благополучии", - заверил он.
Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что достичь этой цели Украина сможет решительно продолжая начатый курс реформ.
Президент Германии пожелал счастливого, мирного будущего Украине.
Напомним, Кучма назвал три главные ошибки независимой Украины.