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Главная » Украина » Должникам из госреестра запретили продавать свои автомобили

Должникам из госреестра запретили продавать свои автомобили

Должникам из госреестра запретили продавать свои автомобили
Фото с сайта autolegal.ru

К должникам относятся и люди, которые уклоняются от уплаты алиментов

23.08.18 205
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Кабинет министров Украины запретил продавать автомобили, если сведения о владельце транспортного средства есть в Едином реестре должников.

Об этом сообщает УНИАН.

Правительство во время заседания внесло изменения в Порядок госрегистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин на шасси автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним ТС, мопедов.

Также в документе сообщается, что при перерегистрации и снятии с учета транспортного средства, сотрудники сервисного центра МВД должны проверять информацию о владельце в реестре должников. Кроме того, им необходимо будет внести отметку о должнике на заявление владельца авто.

Стоит отметить, что Единый реестр должников является составной частью Автоматизированной системы исполнительного производства. Основная цель которого - предотвращение отчуждения имущества должником, внесенным в реестр.

Информация, которая вносится в реестр, касается граждан имеющих задолженность больше чем три месяца по уплате периодических платежей. К должникам относятся и люди, которые уклоняются от уплаты алиментов.

Отметим, ранее компания "Киевэнерго" предупредила должников о возможном принудительном списании денег с их счетов, а также аресте имущества и его дальнейшей продаже.

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