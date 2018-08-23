Проукраинские активисты в четверг, 23 августа, запустили на воздушных шарах в сторону так называемой ДНР большой флаг Украины.



Об этом написала волонтер Ирина Макеевская на своей странице в Facebook.

Фото: Ірина Макіївська/Facebook

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Отмечается, что запуск состоялся из прифронтовой Авдеевки. Вскоре флаг достиг оккупированного Донецка.



"Донецк, встречай! Сейчас завис над ДАП", - написала она, опубликовав фото с момента запуска.

Фото: Ірина Макіївська/Facebook

Как уточняет издание Страна, сине-желтый стяг размером 20х6 метров (120 кв.м.) был сшит жительницей Бахмута Ангелиной Шостак. Деньги на него собрали патриоты с обеих сторон линии разграничения. Многие из них присутствовали на церемонии запуска флага.

Ранее в оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг.