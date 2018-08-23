Сейчас все социальные сети пестрят фотографиями со дня празднования Дня Национального Флага Украины. Купить его достаточно просто. Можно заказать любого, даже нестандартного размера. И повесить, где захочется, хоть у себя на балконе, или в машине. До 1991 года за такую инициативу можно было получить тюремный срок за пропаганду национализма.

Как праздновали День Флага на заре Независимости и до нее, пишут политики и журналисты в соцсетях.

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Глава Верховной Рады Андрей Парубий в Facebook поделился фотографией 30-летней давности. На ней юный Андрей поднимает явно самодельный стяг во Львовской области.

Украинский журналист Вахтанг Кипиани вспоминает, что свой украинский флаг нашел в метро в 1988 году. Это был самодельный значок, который кто-то обронил. Тогда мало кто осмеливался носить националистическую символику открыто. Но ситуация изменилась уже через несколько лет.

Народный депутат Олег Ляшко рассказал, что в 1990 году поднял вместе с другом украинский флаг над зданием дома культуры в Ичне, в Черниговской области. И угодил за это в отделение милиции.

Журналист Александр Доний вспомнил, как его друга пытались выгнать из университета, за то что в общежитии исторического факультета он повесил украинский флаг. И тогда за сине-желтый флаг могли побить.

Главный редактор газеты "День" Лариса Ившина показала раритетную фотографию 80-х годов прошлого века.

И напоследок раритетное видео с футбольного матча СССР и ГДР 1976 года. Тогда на поле с сине-желтым стягом и в вышиванке выбежал 20-летний Данило Мигаль.

Станцевал несколько па из гопака и был выведен с поля полицией. На трибунах тогда около 150 человек вывесили плакат с надписью "Свободу Украине".

Напоминаем, сегодня в Киеве развернули самый длинный флаг Украины, а в Днепре – подняли самый большой.