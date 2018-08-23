Парадная линейка. Кто из президентов Украины больше других любит строевой шаг

Военный парад 24 августа обещает быть самым масштабным в истории государства. Мало кто помнит, что в текущем году мероприятие отмечает юбилей – первый парад в День Независимости Украины состоялся в 1998 году. Фокус вспоминает, как и почему менялся формат военных шествий

Первый военный парад, посвященный Дню независимости Украины, прошел в Киеве ровно двадцать лет назад. Хотя ряд онлайн- изданий и статья в Wikipedia ошибочно указывают на 1994 год. Действительно, тогда по Крещатику проходил военный парад, но дело было осенью, и повод был другой – 50-летие освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Подтверждение этому факту можно найти в архивах официального журнала Министерства обороны "Войско Украины" от 2006 года. Говорит об этом и генерал-полковник Анатолий Лопата, который в то время занимал пост первого заместителя министра обороны, начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как это было

"Если мне не изменяет память, первый военный парад принимал уже "министр в пиджаке", то есть не военный, это был Валерий Шмаров. А Киевским гарнизоном тогда командовал Иван Бижан, он и в будущем руководил парадами. Тогда, в 1994 году, организовали колону в исторической форме Красной армии СССР, а потом уже прошла техника, в том числе и современная, на то время", – вспоминает Лопата в разговоре с Фокусом.

Второй президент Украины Леонид Кучма издал указ о проведении 24 августа 1998 в Киеве на Майдане Незалежности парада войск и праздничного салюта. Указ предписывал в дальнейшем ежегодно проводить парад войск 24 августа. За время правления Кучмы военные парады проводились ежегодно, но с применением военной техники только в 1998, 1999 и 2001 годах. В 2001 году, по случаю десятилетнего юбилея независимости Украины, использовалась военная авиация. В следующем году на Скниловском аэродроме под Львовом произошла одна из самых масштабных авиакатастроф в истории Украины – в ходе авиашоу истребитель Су-27УБ упал в толпу зрителей. Тогда погибли 77 человек. От участия авиации в военных парадах было решено отказаться. К тому же все последующие парады времен президента Кучмы проходили без военной техники.

В первые годы пребывания во главе государства Виктор Ющенко игнорировал указ президента Кучмы о ежегодных военных парадах в День Независимости. Традиция парадов возобновилась только в 2008 году. В том году в торжественном мероприятии принимали участие 19 парадных расчетов, более 100 единиц боевой техники, 30 единиц авиации. В 2009 году в военном параде принимали участие уже 20 расчетов в составе более чем 3 тыс. военнослужащих, военная техника, авиация, в том числе самолеты Ан-148 и Ан-225 "Мрия".

Поначалу Ющенко игнорировал указ Кучмы о ежегодных военных парадах в День Независимости, Янукович от их проведения отказался вообще

После прихода к власти президента Виктора Януковича военные парады в Дни Независимости не проводились вообще. Официальной причиной называлась экономия бюджетных средств. В то же время мероприятия с участием исторической воинской техники времен Второй мировой войны проходили в День Победы и в годовщину освобождения Украины в 2011-2012 годах. Многие помнят видео 2004 года, на котором премьер-министр Виктор Янукович, кандидат в президенты Украины, угощает конфетами Дмитрия Медведева (на то время глава администрации президента Владимира Путина). Видео было снято во время военного парада в честь 60-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Примечательно, что проведение крупных военных парадов всегда совпадало с годом выборов президента Украины. В 1999 году Кучма свои вторые выборы выиграл, а вот Ющенко парады не помогли.

Новый повод

Первый с 2009 года военный парад провел действующий президент Украины Петр Порошенко в 2014 году. В параде приняли участие 14 парадных расчетов военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, МВД. Были привлечены около 50 единиц военной техники, в том числе новые образцы БТР-3, БТР-4, бронеавтомобили KRAZ Сougar и KRAZ Spartan. Одновременно в Одессе проходил морской парад с участием кораблей военно-морских сил. Отметим, в эти дни как раз проходили бои за Иловайск, в которых участвовали подразделения регулярной армии РФ.

В День Независимости 2017 года совместно с украинскими парадными расчетами маршировали военнослужащие девяти стран-членов НАТО

В 2015 году парад прошел без военной техники, по Крещатику прошли расчеты военнослужащих и бойцов добровольческих подразделений. 14 войсковых частей получили боевые знамена с отличием "За мужество и отвагу". В 2016 году, в 25-ю годовщину Независимости около 4 тыс. военнослужащих всех оборонных структур вышли в парадной и полевой форме уже нового образца. Более двух сотен единиц военной техники, принимавшей участие в параде, по словам организаторов, отправились в зону боевых действий на Донбассе. Наряду с украинскими военнослужащими впервые маршировали представители многонациональной бригады LITPOLUKRBRIG.

В День Независимости 2017 года совместно с украинскими парадными расчетами маршировали военнослужащие девяти стран-членов НАТО. Были продемонстрированы 70 единиц военной техники, из них 25 – новых образцов. На параде присутствовали министры обороны США, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также заместитель министра обороны Великобритании и командующий армии США в Европе.

Кто дает приказ

Согласно действующему законодательству, решение о проведение военного парада принимает президент Украины, который по Конституции является верховным главнокомандующим. После подписания президентом соответствующего указа, все заботы по организации мероприятия возлагаются на Министерство обороны. Согласно закону об Уставе гарнизонной и караульной службы ВСУ, все парады войск проходят по особому распоряжению главы Минобороны. Состав войск, место парада, форму одежды и другие организационные вопросы определяются приказами начальника гарнизона. Для командования войсками, которые принимают участие в параде, назначается командующий парада. Как правило, это командующий сухопутных сил. Бывший начальник Генштаба ВСУ Анатолий Лопата утверждает, что в случае использования в параде только представителей ВСУ вся организация ложится на начальника территориального (по месту проведения) гарнизона.

"В каждой воинской части, которая входит в гарнизон, есть рота почетного караула, ее служащие и привлекаются для парадов"

"В каждой воинской части, которая входит в гарнизон, есть рота почетного караула, ее служащие и привлекаются для парадов. Если будет использоваться техника, которой нет в гарнизоне, ее передислоцируют из соседних частей. Решение по личному составу и технике принимается непосредственно в Министерстве обороны, но на параде всегда должны быть представители всех видов вооруженных сил, учебные заведения, военные оркестры. Это очень кропотливая работа, нужно проверить подготовку всего личного состава, техники, ее состояния, качества ГСМ. Должна быть предусмотрена эвакуация техники, на случай если какая-нибудь откажет. Ее перепроверяют сотни раз, но все, же это техника, могут быть сюрпризы", – делится подробностями Лопата.

Бывший заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко отмечает, что политическое решение об использовании на параде авиации принимает верховный главнокомандующий, который дает соответствующее указание начальнику Генштаба. Дальше командующие войсковыми частями делают свои предложения по технике и личному составу.

"Все мы помним трагические события в Скнилове и катастрофу Ту-154 авиакомпании "Сибирь" над Черным морем, поэтому маршруты передвижения авиации продумываются досконально. Это необходимо, чтобы уберечь зрителей на случай возможных инцидентов. То же и с наземной техникой, необходимо учесть многое, ведь сцепление гусеничного хода на асфальте или брусчатке хуже. Помните, как зенитно-ракетный комплекс "Бук" во время возвращения с репетиции парада въехал в бизнес-центр? Это именно тот случай, скорость и вес техники против скользкого покрытия. Хотя юмористы уже шутят, что командование оперативно организовало и провело диверсионное мероприятие с использованием "Бука" против пророссийского политика Вадима Новинского", – рассказывает Фокусу Романенко.

Стоит отметить, что бизнес-центр Astarta не имеет никакого отношения к Новинскому. Здание принадлежит владельцу агропромхолдинга "Астарта-Киев" Виктору Иванчику и его бизнес-партнеру Валерию Короткову.

Марш с саблями

В 2018 году планируется проведение наиболее грандиозного военного парада. Все желающие уже могли воочию понаблюдать за техникой и парадными расчетами во время репетиций. Уже были замечены модернизированный танк Т-84-120 "Ятаган", самоходная гаубица "Богдана", система залпового огня "Вильха", реактивная система залпового огня "Верба", оперативно-тактический комплекс "Грим-2". На Софийской площади был показан мобильный минометный комплекс UKR-MMC. Объявлено об участии 24 парадных расчетов, в том числе из стран-членов НАТО. В небе над Киевом несколько дней проводила тренировочные полеты авиация.

"Впервые у знаменных групп будут казацкие сабли XVII столетия с L-образной гардой"

Будут на параде нововведения, которые не заметны с первого взгляда. Координатор группы разработчиков новой атрибутики ВСУ Виталий Гайдукевич, которые принимает участие в организации парада, говорит Фокусу, что расчеты почетного караула впервые будут использовать сабли по типу казацких.

"Впервые мы отойдем от советской сабли образца 40-х годов прошлого века, у знаменных групп будут казацкие сабли XVII столетия с L-образной гардой. Подобные образцы были найдены во время раскопок под Берестечком. В этом году полностью завершена смена цветов беретов, десантники будут маршировать в маруновых (бордовых), которые получили в конце прошлого года, а морпехи – в изумрудных (сине-зеленых), которые получили в этом году. Остальные роды войск уже имеют свои новые береты. Ожидается, что восемь войсковых частей получат новые почетные названия", – рассказывает Фокусу детали парада Гайдукевич.

Кроме того, в 2018 году на параде впервые прозвучит воинское приветствие "Слава Украине!". Президент Порошенко обещает закрепить его на законодательном уровне.