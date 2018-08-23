В Украине запретили препарат от насморка Назо-спрей

Препарат от насморка Назо-спрей временно запретили продавать и применять на территории Украины.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
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"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства Назо-спрей, спрей назальный 0,5 мг/мл, по 15 мг в контейнере с распылителем, в пачке из картона, серии 01711117 в связи с несоответствием требованиям аналитической нормативной документации регистрационного удостоверения", - говорится в документе.
Отмечается, что этот препарат используется для местного применения при заболеваниях полости носа.
Напомним, ранее в Украине запретили лекарство против тромбов.