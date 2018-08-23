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Главная » Украина » Фото СБУ задержала "воров в законе" из России

Фото СБУ задержала "воров в законе" из России

<span class="label red">Фото</span> СБУ задержала "воров в законе" из России
Фото: ssu.gov.ua

С помощью уголовников спецслужбы РФ планировали дестабилизировать ситуацию в Украине

23.08.18 44
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В СБУ заявили о задержании "воров в законе" из РФ и одной из стран Южного Кавказа, которые пытались попасть в Украину для контроля деятельности преступных группировок.

Об этом в четверг, 23 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с помощью уголовников спецслужбы РФ планировали  дестабилизировать ситуацию в Украине.

Фото: ssu.gov.ua

"Воры в законе" должны были взять под контроль перераспределение денежных потоков от противоправного бизнеса, в частности торговли наркотиками, похищения импортных автомобилей, а также от грабежей и разбойных нападений", - рассказывают в спецслужбе.

Согласно информации СБУ, часть этих "доходов" предусматривалась на финансирование боевиков ОРДЛО.

Фото: ssu.gov.ua

"По замыслу иностранных кураторов, противоправная деятельность "воров в законе" должна была заострить криминогенную обстановку в нашем государстве", - отметили правоохранители.

В службе рассказали, что с начала 2018 года запретили въезд в Украину более ста "ворам в законе", которые могут быть причастны к группировкам, специализирующимся на похищении людей, вымогательстве, торговле оружием и наркотиками.

Отметим, ранее полиция Киевской области задержала "вора в законе" с уголовным прозвищем "Дато Агджабединский".

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