В СБУ заявили о задержании "воров в законе" из РФ и одной из стран Южного Кавказа, которые пытались попасть в Украину для контроля деятельности преступных группировок.



Об этом в четверг, 23 августа, сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что с помощью уголовников спецслужбы РФ планировали дестабилизировать ситуацию в Украине.

Фото: ssu.gov.ua

"Воры в законе" должны были взять под контроль перераспределение денежных потоков от противоправного бизнеса, в частности торговли наркотиками, похищения импортных автомобилей, а также от грабежей и разбойных нападений", - рассказывают в спецслужбе.

Согласно информации СБУ, часть этих "доходов" предусматривалась на финансирование боевиков ОРДЛО.

Фото: ssu.gov.ua

"По замыслу иностранных кураторов, противоправная деятельность "воров в законе" должна была заострить криминогенную обстановку в нашем государстве", - отметили правоохранители.

В службе рассказали, что с начала 2018 года запретили въезд в Украину более ста "ворам в законе", которые могут быть причастны к группировкам, специализирующимся на похищении людей, вымогательстве, торговле оружием и наркотиками.

Отметим, ранее полиция Киевской области задержала "вора в законе" с уголовным прозвищем "Дато Агджабединский".