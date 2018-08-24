Глазами украинцев. История независимости страны в фактах и фотографиях

Окидывая взглядом годы независимости, мы постарались не замкнуться на политической чехарде и не выдать в качестве ретроспективы сборник анекдотов. Вместо этого мы отыскали ключевые и знаковые события и образы нашей новейшей истории

Составление, пусть краткого, дайджеста главных событий 27 лет жизни независимой Украины — серьезный вызов и непростое испытание. Мы — "страна переходной экономики" по международной классификации. Так называют государства, экономика которых движется от плановой к рыночной. Но вернее было бы сказать, что мы — страна перехода, перехода всего и вся и прежде всего нашей ментальности. Путь, который мы преодолеваем от осознания себя жителями одной из республик СССР до ощущения себя гражданами независимого европейского государства, исповедующего европейские ценности, огромен. Этот путь еще до конца не пройден, опасностей и препятствий на нем множество и турбулентность местами очень велика. Но мы продолжаем движение вперед, а это самое главное.

Одна из ключевых истин, которая открылась на этом пути, — все зависит от нас самих. Вопреки многовековому опыту зависимости от разных империй, вопреки комплексу виктимности, который буквально въелся в сознание и подсознание украинцев, постепенно, пусть медленно, но приходит осознание того, что наша жизнь в наших руках и наше будущее зависит только от нас. Да, безвольная жертва судьбы, от которой ничего не зависит, — образ заманчивый, но не наш. Уже не наш.

Это не первая попытка в прессе окинуть взглядом годы нашей независимости. Их было уже столько, что впору провести краткий анализ. Первый тип ретроспектив исходит от политических и околополитических медиа и состоит в основном из назначений и отставок премьеров, парламентских кризисов, межфракционной борьбы, арестов и отсидок лидеров политических партий и подписанных ими документов, которые тогда казались историческими. Но с каждым годом, который отделяет нас от тех событий, становится ясно, что это вовсе не самое главное.

Политики преувеличивают собственную значимость, по прошествии лет большинство их деяний выглядят тем, чем они были в действительности, — мелкой и довольно часто циничной и бессовестной суетой в борьбе за власть.

Второй тип ретроспектив нашей независимости — сборник анекдотов и приколов. Туда входят все смешные и дурацкие истории, накопившиеся за годы нашей часто комичной и местами вполне глупой истории, а также культурные феномены постсоветских реалий — к счастью, они уже собраны и описаны, надо только их вспомнить и перечислить. Такой тип ретроспективы, бесспорно, приятен для чтения, но в нем часто упущены связи между событиями и явлениями, да и принцип выбора "главного" не всегда адекватен. Все самое прикольное — необязательно самое значимое.

Мы попытались найти баланс между двумя эти крайностями. История независимости глазами украинцев — вот камертон, которого мы старались придерживаться. Это могли быть исторические события, такие как Оранжевая революция или кажущиеся сегодня вполне рядовыми новости вроде открытия в Киеве первого "Макдоналдса".

Критерий выбора один: эти события запомнились нам, они были важны для нас в свое время, изменили нас, сделав такими, какие мы есть. Думаем, именно такой принцип выбора является единственно правильным, ведь история глазами обычного человека — самый свежий и очень мощный тренд в мировой историографии. Прошлое перестает быть историей королей, президентов и полководцев, войн и великих свершений. Мы возвращаем его себе, оно становится историей нашей жизни.

1991 год. Нулевой год независимости



Вообще-то мы могли бы отмечать День независимости 16 июля на год раньше. Именно в этот день в 1990-м Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, а также постановление, в котором, говорилось: "Считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Однако потребовался еще год и путч в Москве, чтобы 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости, который сразу вступил в силу. Так история независимой Украины сократилась на один год, но теперь хотя бы понятно, почему впервые сине-желтый флаг над Киевсоветом на Крещатике подняли 24 июля 1990 года, о чем и сегодня напоминает памятная надпись у флагштока.

Другие события Первым президентом независимой Украины стал Леонид Кравчук. 8 декабря в правительственной резиденции Вискули (Беловежская Пуща) было подписано соглашение о создании Содружества независимых государств (СНГ), в него вошли Россия, Украина и Беларусь. В Украине появились первые казино и обменники, хотя обмен валюты оставался уголовным преступлением вплоть до 1994 года.

1992. Прощай, рубль



Другие события





28 января 1992 года принят закон о Государственном флаге Украины (сине-желтое полотнище), а 19 февраля утвержден малый Государственный герб Украины (тризуб); 1 декабря создан домен .ua, в этом же году восстановлена Киево-Могилянская академия.

Начиная с 10 января в оборот ввели новые деньги — купонокарбованцы. С этого дня купить продовольственные и промышленные товары можно было только за купоны, рубли в магазинах не принимали. Выплаты новыми деньгами приходились в основном на вторую половину месяца, в результате чего люди внезапно лишились возможности купить даже хлеб. Поэтому первую неделю после введения купоны пользовались бешеным спросом. Их обменивали на ценные вещи, давали взаймы под проценты, продавали по завышенному курсу. Параллельно все поголовно сдавали бутылки: в приемном пункте уже платили купонами.

1993. Мы все миллионеры



Типичная история этого года: молодой человек годом раньше продал машину, положил деньги на сберкнижку и ушел в армию. Вернувшись, снял деньги и купил блок сигарет — на всю сумму. В этом году выпустили денежную купюру номиналом миллион купонов, а индекс инфляции составил астрономические 10 206%. В этих условиях появившиеся в руках деньги стремились как можно скорее обменять на товары, всем запасались впрок. Тогда-то и были изобретены вместительные сумки на колесах, получившие в народе название "кравчучки".

События В Украине появилась мобильная связь, первый звонок в прямом телеэфире совершил президент Кравчук; 7 июня началась самая масштабная забастовка шахтеров Донбасса за всю историю Украины; на конкурсе "Юморина" артист Андрей Данилко впервые представил публике Верку Сердючку; 10 ноября 1993 года члены секты "Белое братство" попытались захватить Софийский собор; в Киеве открылся первый в Украине Центр современного искусства Сороса.

1994. Первое олимпийское золото



Классический анекдот того времени. Девушка парню при встрече: "У тебя в кармане пейджер или ты просто рад меня видеть?" Пейджер был лайт-версией статусности, получив широкое распространение ввиду непомерной дороговизны мобильной телефонии.

События 10 июля в результате досрочных президентских выборов главой государства стал Леонид Кучма; Оксана Баюл выиграла золотую медаль по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере; 21 февраля Сергей Бубка установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении, прыгнув на высоту 6 м 15 см. Этот рекорд оставался непревзойденным в течение 21 года; 5 декабря Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины в связи с ее отказом от ядерного оружия.

1995. Похороны патриарха



События 18 июля состоялись скандальные похороны Святейшего патриарха Киевской и всея Руси-Украины Владимира, которого в ходе кровавых столкновений верующих с милицией похоронили под стеной Софийского собора в могиле, вырытой прямо посреди асфальта. Это был один из самых громких конфликтов, возникших в результате раскола церквей и учреждения в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата.

31 августа с космодрома "Плесецк" (Россия) запустили первый украинский космический спутник "Січ 1"; 18 октября Украина вступила в Совет Европы.





Советские дети жевали жвачки по несколько дней (с перерывами) и откусывали кусочки от импортных ароматизированных ластиков. Ничего удивительного, что, когда они подросли, вермишель быстрого приготовления "Мивина" и бульонные кубики Gallina Blanca, появившиеся на рынке одновременно, показались им потрясающе вкусными. Конечно, по модности их нельзя было сравнить с кока-колой и даже с Yuppi, но зато на вкус и вид это была еда, что в эпоху тотального дефицита являлось очень важным. В 2015 году компания-собственник Gallina Blanca закрыла свой завод в Украине, эксперты пояснили это падением спроса на бульонные кубики. "Мивина" все еще с нами и уступать свои позиции не намерена.

1996. Секс и деньги

В сентябре 1996 учебного года студенты получили стипендию 7 грн, а не привычный почти миллион купонов. За первые две недели месяца прошла денежная реформа, и купонокарбованцы заменили на гривны по курсу 100000:1. Гривна появилась на свет с невообразимым сегодня курсом 1,8 UAH/USD — таким же, как и рубли в год провозглашения независимости Украины.

Другие события Книга "Польові дослідження з українського сексу" Оксаны Забужко стала первым национальным бестселлером, общий тираж которого составил около 150 тыс. экземпляров; 28 июня принята Конституция Украины; 4 августа на летних Олимпийских играх в Атланте боксер Владимир Кличко и гимнастка Лилия Подкопаева выиграли золотые медали; 24 октября введены акцизные марки на спиртные напитки и табачные изделия.

1997. Космический успех



В ноябре 1997 года гимн Украины дважды прозвучал в космосе — его выбрал в качестве сигнала будильника космонавт Леонид Каденюк. Он провел на орбите две недели в составе международного экипажа шаттла "Колумбия". А в это время в Киеве у станции метро "Лукьяновская" открылся первый ресторан сети McDonald’s. За первый день его посетили 14 тысяч человек. Люди покупали по десять гамбургеров и уносили упаковки от еды домой, чтобы показать друзьям.

Другие события 28–31 мая Леонид Кучма и Борис Ельцин подписали соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота в Крыму; 14 октября впервые прошли "Сезони моди", профессиональные показы коллекций украинских дизайнеров.

1998. Украинское эхо дефолта



Другие события 22 апреля убит глава Национального банка Вадим Гетьман; 21 октября парламент Крыма принял новую Конституцию, и полуостров получил статус автономной республики; 3–6 ноября сильный паводок затопил Закарпатье, в зоне стихийного бедствия оказалось 350 тыс. человек.





В августе 1998 года москвичи, отдыхавшие в Крыму, сидели на вокзалах и продавали свои часы, чтобы выехать домой. Их деньги за один день "съел" дефолт в России, где курс рубля упал в пять раз. Гривна девальвировала в два раза — с двух до четырех за доллар, и это первое падение было шокирующим. Стали закрываться предприятия, наступил кризис неплатежей в бюджет, зарплаты не выплачивались, бизнесмены кончали жизнь самоубийством. Появился специфический дефолтный юмор. Бизнесмен говорит: "Я теперь сплю, как младенец. Все время просыпаюсь и плачу, плачу…"

1999. Страшный Миллениум



В преддверии круглых дат люди регулярно ждут конца света; в 1999 году он был связан с компьютерами. Считалось, что в связи со сменой первых двух цифр года с 19 на 20 компьютеры "сойдут с ума", отчего поезда и самолеты собьются с курса, а с банковских счетов исчезнут деньги. Вдобавок украинцы боялись того, что выйдут из строя АЭС и ядерные реакторы взорвутся. В Украине, как и в других странах, создали государственную комиссию по решению "Проблемы 2000", а в народе распространялись простые рецепты — к примеру, поменять компьютеры местами или вовсе выключить их, а включить, когда 2000 год уже наступит.

Другие события 25 марта в автокатастрофе погиб политик Вячеслав Чорновил; 7 апреля футбольный клуб "Динамо" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, победив мадридский "Реал"; 14 ноября на выборах президента на второй срок переизбрали Леонида Кучму.

2000. Кассетный скандал



В начале ноября обезглавленное тело журналиста Георгия Гонгадзе нашли в Таращанском лесу под Киевом, а через несколько недель спикер Александр Мороз в парламенте обнародовал "пленки Мельниченко" — аудиозаписи, где президент Кучма якобы дает указание убить оппозиционного журналиста. Разразился кассетный скандал, или Кучмагейт, а 15 декабря началась массовая акция "Украина без Кучмы", которая продолжалась весь следующий год. В то время были силовые разгоны "Беркутом", задержания на улицах, давление на медиа и "джинса", рекрутирование студентов для провластных митингов и установка бетонных блоков, чтобы демонстранты не могли пройти.

Другие события 22 февраля Верховная Рада отменила смертную казнь в Украине как вид уголовного наказания; 20 апреля запущенная в рамках учений учебно-боевая ракета "Точка-У" попала в 9-этажный жилой дом в Броварах; 1 сентября в школах введена 12-балльная система оценивания вместо пятибалльной; 15 декабря остановила работу Чернобыльская АЭС.

2001. Символы веры



В июне 2001 года верующие Украины пережили пять благословенных дней радости — Киев и Львов посетил Папа Римский Иоанн Павел II. На мессах, которые понтифик проводил на украинском языке, побывало более двух миллионов человек, проезды "папа-мобиля" по улицам сопровождали восторженными славословиями. 15 июля НБУ отозвал лицензию и начал процедуру ликвидации банка "Украина", одного из крупнейших в стране. На тот момент его акционерами были более 300 тысяч лиц, а вкладчиками — около двух миллионов человек. Комиссия, которая расследовала причины краха "Украины", утверждала, что его вклады были неликвидными, кредиты не выплачивались, а активы банка использовались для финансовых махинаций и политических кампаний. Так впервые пошатнулась вера украинцев в банковскую систему.

Другие события 10 июня Украина впервые участвовала в Венецианской биеннале современного искусства; 4 октября самолет Ту-154, следовавший по маршруту Тель-Авив — Новосибирск", случайно сбили над Черным морем ПВО ВС Украины во время учебных стрельб; 5 декабря проведена первая всеукраинская перепись населения — пока единственная за время независимости.

2002. Праздник, обернувшийся шоком



"Володю делают крайним" — так жена летчика-аса Владимира Топоноря Ирина комментировала заседания суда над ее "прославившимся" супругом. В июле страну шокировала трагедия, произошедшая во Львове: во время авиашоу на аэродроме Скнилов на толпу зрителей упал истребитель Су-27, погибли 77 человек, в том числе 28 детей. Пилоты успели катапультироваться, и именно их в итоге назвали виновными, инкриминировав им отклонение от летного задания и ошибку пилотирования. Сам Топонарь утверждал, что летное задание было составлено неправильно — такие трюки нельзя выполнять над зрителями.

После кассетного скандала Леониду Кучме стоило бы переставить диван в своей приемной — якобы за ним прятал магнитофон Мельниченко. Теперь неугомонный майор заявил, что зафиксировал разговор президента с руководителем Укрспецэкспорта о возможности продажи Ираку четырех станций пассивной радиотехнической разведки "Кольчуга". Эти системы были способны обнаружить даже самолеты-невидимки "Стелс", что очень не нравилось американцам. Вскоре международная пресса стала ставить Кучму в один ряд с диктаторами.

Другие события Журналисты стали получать "темники из АП" — инструкции о том, как освещать те или иные события. Инициатором темников был Виктор Медведчук, назначенный главой Администрации президента.

2003. Остров раздора







Другие события Другие события Чтобы подправить имидж Украины на Западе, 5 июня Верховная Рада ратифицировала указ президента о направлении в Ирак украинского миротворческого контингента.







Осень 2003 года очень расстроила матроса-срочника Константина Кулеша. Феодосиец, служивший в Керчи морским пограничником, несколько недель не мог съездить на побывку домой. Из части не отпускали из-за россиян, вдруг задумавших строить дамбу к острову Коса Тузла, относящемуся к Керченскому горсовету. В России утверждали, что их задача — предотвратить размывание побережья Таманского полуострова, однако многие тогда считали, что РФ преследует другую цель. Благодаря владению островом Украина имела исключительное право взимать плату за проход по каналу в Керченском проливе, в том числе с российских судов. Давление на Украину позволило бы изменить положение. Украинские военные демонстративно напряглись. Строительство дамбы остановилось в 100 метрах от острова. В декабре президенты РФ и Украины подписали Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

2004. Революционные успехи



Что общего между оранжевой лентой, перевернутой подковой и словами "Так!"? Все они — неотъемлемые атрибуты Оранжевой революции, поводом для которой стало подведение итогов второго тура президентских выборов: победителем объявили преемника Кучмы Виктора Януковича, в то время как оппозиция заявляла о беспрецедентных фальсификациях и победе своего кандидата.

Возмущение переросло в массовые акции протеста — именно тогда майдан Незалежности впервые стал местом массовых митингов, а на асфальте Крещатика установили палатки. В своем роде первая украинская революция в шуточном режиме отыгрывала сценарий второй, которая произойдет 10 лет спустя. Новые мемы возникали едва ли не ежедневно: "Ківалов-підрахуй!" (призыв к главе избирательной комиссии Сергею Кивалову наконец-то завершить подсчет голосов, остановленный "до выяснения обстоятельств"), "наколотые апельсины" (впечатления Людмилы Янукович от поездки в Киев), и падение самого Виктора Януковича от попадания куриного яйца, наконец, Северодонецкий съезд сторонников Януковича, которым захотелось автономии юго-востока, вызвал к жизни насмешливую аббревиатуру ПиСУАР — якобы так сокращалось название Південно-Східної Української Автономної Республіки.

Другие события Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Изменения вступили в силу в 2006 году. Андрей Шевченко как лучший футболист Европы получил "Золотой мяч", вошел в список ФИФА 100 и стал Героем Украины. Румыния потребовала поделить континентальный шельф в районе острова Змеиный. Певица Руслана победила на песенном конкурсе "Евровидение" с композицией "Дикі танці". Олег Скрипка провел первый фестиваль "Країна мрій".

2005. Карантин

В декабре 2005-го жители села Акимовка Нижнегорского района Крыма, где начался падеж кур, с интересом и тревогой наблюдали за тем, как за околицей устанавливают карантинный пост. Интерес был вызван необычным антуражем, знакомым лишь по фильмам: люди в масках обрабатывали колеса только что приехавшего рейсового автобуса. Тревогу подпитывали слухи о том, что теперь всех домашних птиц уничтожат, при этом не факт, что селянам компенсируют убытки.

Компенсации выплатили; государство со всей серьезностью отнеслось к эпидемии, ведь со всех сторон слышались предостережения о том, что этот вирус потенциально очень опасен, от него может погибнуть до 150 млн человек. Обыватели нейтрализовывали угрозу по мере сил, например, во время новогодних застолий сторонились блюд из утиного и куриного мяса.

Другие события 23 января в результате Оранжевой революции президентом стал Виктор Ющенко. 21 мая в Киеве прошел финал конкурса "Евровидение". 24 октября закончилась скандальная история приватизации, реприватизации и последующей продажи "Криворожстали", в итоге вместо $800 млрд, которые годом ранее заплатили Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, в госбюджет положили в шесть раз больше. Новым собственником стал индийский миллиардер Лакшми Миттал. Впервые украинский режиссер Игорь Стрембицкий получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля за документальную короткометражку "Подорожні".

2006. Космический мэр



"Он явно на чем-то сидит" — такие оценки из уст киевлян постоянно звучали в адрес кандидата на пост киевского мэра Леонида Черновецкого. Он и впрямь часто позволял себе смелые выходки и высказывания, завоевал славу безумного "космонавта", поэтому мало кто воспринимал его всерьез. Однако за эпатажем скрывался трезвый расчет.

Использование технологий, схожих на систему сетевого маркетинга, позволили Черновецкому собрать армию сторонников, среди которых преобладали самые ценные представители электората — пенсионеры. Они-то и позволили Черновецкому обойти фаворита избирательной гонки Виталия Кличко.

Политическая жизнь масштаба страны тоже была в кризисе. Сформировать правительство, способное выполнить программу оранжевых сил, оказалось невозможным. В итоге президент Ющенко предложил всем политсилам парламента подписать Универсал национального единства. В Блоке Юлии Тимошенко документ назвали политической капитуляцией "оранжевых", лидер фракции ставить подпись отказалась, объявив об уходе в оппозицию.

Другие события 2 ноября Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа. В сентябре в Киеве открылся первый в Украине масштабный частный центр современного искусства PinchukArtCentre.

2007. Когда у тебя скучное лицо



В сентябре в интернет попал смонтированный ролик записи предвыборного видео харьковского мэра Михаила Добкина, где он читает текст с суфлера, а в паузах общается со своим бессменным политическим партнером Геннадием Кернесом (тогда секретарем Харьковского горсовета). Их диалог, ярко иллюстрирующий настоящую суть украинской политики, растащили на цитаты. "Немножко текст по-дебильному написан" и "Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто не даст денег" — лишь малая толика появившихся после этого мемов. За первые два года ролик посмотрели более полутора миллиона человек.

Выходит первая часть созданной в Украине самой известной компьютерной игры о Чернобыльской АЭС — S.T.A.L.K.E.R.: тень Чернобыля. Она сразу же становится мировым хитом. Наконец-то распространенный имидж нашей страны как малоизученной территории с опасной зоной отчуждения посередине ставится на коммерческие рельсы и начинает приносить доходы. Через год вышла вторая, а в 2009-м — третья, заключительная часть игры, для которой разработчики воссоздали Припять и зону вокруг.

Другие события 17 января на охоте случайно застрелен экс-глава Харьковской ОГА Евгений Кушнарев. Во Львове установили памятник Степану Бандере, а в Одессе восстановили памятник Екатерине ІІ, оба события вызвали широкую общественную дискуссию. В сентябре состоялся первый культурный фестиваль "ГОГОЛЬFEST", автором идеи и организатором которого стал режиссер и художественный руководитель ЦСИ "ДАХ" Влад Троицкий. 18 ноября на шахте имени Засядько произошла самая масштабная авария в истории Украины: из-за взрыва метана на глубине 1070 м погиб 101 человек, а во время спасательных работ — еще 5 спасателей, 120 человек были госпитализированы.

2008. Гривна в штопоре



9 января 2008 года, сразу после назначения Юлии Тимошенко премьер-министром, Кабмин начал обещанную ее партией выплату компенсаций бывшим вкладчикам Сбербанка СССР. "Юлину тысячу" получили 6,4 млн человек (из почти 13 млн зарегистрировавшихся). Это была "тысяча не за одну ночь": люди проводили в очередях дни напролет, теряли сознание и даже умирали. Все эти жертвы обесценились уже в августе, когда до Украины докатилась волна мирового финансового кризиса. В стране был бум долларовых кредитов, и люди грустно шутили, что, проснувшись утром, уже должны были банку больше, чем когда ложились спать накануне вечером. К декабрю гривна, вначале обвалившаяся с 5 до 8 за доллар, упала до 10 (как говорили в народе, "достигла дна и начала копать вглубь"). Впрочем, ее удалось вернуть к отметке 8 — Украину спас кредит от МВФ.

Другие события На летней Олимпиаде в Пекине украинская сборная завоевала рекордные 27 медалей (из них 7 золотые). 16 мая Украина стала членом Всемирной торговой организации. Председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварыч, пойманный на взятке $100 тыс., рассказал, что его кабинет "засеяли" купюрами перед Рождеством. После этого за Зварычем прочно закрепилось прозвище "судья-колядник".

2009. Политический грипп



Новый год начался с того, что Газпром 7 января полностью перекрыл вентиль, оставив без газа половину Центральной и Западной Европы — в Кремле решили поднять цену. Юлия Тимошенко полетела в Москву на переговоры, с которых вернулась со скандальной ценой $450 за тысячу кубов. Именно за эти газовые контракты Тимошенко впоследствии осудили на 7 лет по статье "за превышение служебных полномочий". Завершался год тоже динамично.

Намазывание под носом оксолиновой мази не защищает от вирусов, и марлевая повязка тоже не спасает. Но когда 30 ноября министр здравоохранения Василий Князевич заявил об эпидемии свиного гриппа (калифорнийского гриппа A/H1N1) и людей охватила паника, премьер Тимошенко лично руководила закупками оксолиновой мази и распорядилась вскрыть стратегические военные склады, чтобы достать пожелтевшую от времени марлю для шитья медицинских защитных повязок.

Другие события Донецкий "Шахтер" завоевал кубок УЕФА — этот турнир стал бенефисом украинских команд (в полуфинале "Шахтер" играл с киевским "Динамо"). По обвинению в убийстве Георгия Гонгадзе арестован бывший глава Департамента поисково-розыскной деятельности МВД Алексей Пукач. Украинский самолет "Ан-225 "Мрія" попал в Книгу рекордов Гиннесса, перевезя моногруз весом 187,6 тонны из Франкфурта в Ереван. Юлия Тимошенко вышла на сцену фестиваля "Черноморские игры" с Тигрюлей.

2010. Неофициальный герой Украины



Другие события 21 апреля Виктор Янукович и Владимир Путин подписали Харьковские соглашения, продлившие пребывание Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет, до 2042 года. Украина вернулась к президентско-парламентской форме правления. ГПУ назвала заказчиком убийства Георгия Гонгадзе бывшего министра МВД Юрия Кравченко. В Киеве прошел "налоговый Майдан": предприниматели протестовали против нового Налогового кодекса. Владимир Кличко победил Дэвида Хея, таким образом братья Кличко стали обладателями всех четырех престижных титулов в супертяжелом весе.





В январе 2010-го тогдашний президент Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере звание Героя Украины "за отстаивание национальной идеи и борьбу за независимое украинское государство". В 2007 году Ющенко присвоил аналогичное звание командиру УПА Роману Шухевичу. Эти решения вызвали в обществе неоднозначную реакцию: у разных украинцев — разные герои. После победы в 2010 году Виктора Януковича на выборах президента оба указа предыдущего главы государства отменил суд. Ющенко подал апелляцию, но суды всех инстанций оставили решение в силе.

2011. Дожить до пенсии



Они вошли в историю как наводящие на врагов ужас "мохеровые береты" — именно так прозвали армию бабушек — сторонниц Юлии Тимошенко. Во время судебного разбирательства (Тимошенко инкриминировалось превышение полномочий при подписании газового контракта с РФ), ареста и вынесения приговора обожаемой Юле эта армия бесстрашно пикетировала Печерский суд столицы и едва не помешала взятию обвиняемой под стражу. Государство не оценило помощи "беретов" — в июле 2011-го Верховная Рада приняла закон, согласно которому пенсионный возраст для женщин повышался с 55 до 60 лет (он начал постепенно увеличиваться с октября 2011-го и будет расти до 2021 года). Это было условием получения очередного кредита от МВФ; полностью пенсионную реформу в Украине провели только в 2017 году.

Другие события Празднование 9 мая во Львове закончилось массовыми беспорядками. Юлию Тимошенко осудили и приговорили к 7 годам лишения свободы. Украинский режиссер Марина Врода получила "Золотую пальмовую ветвь" на 64-м Каннском кинофестиваль за короткометражку "Кросс".

2012. Футбольный европраздник



Тем летом в столичную полицию рекрутировали всех студентов иняза: Киев готовился к Евро-2012. Патрули в центре состояли из растерянных полицейских в фуражках с планшетами-переводчиками и девушек-волонтеров (тоже в форме и в красивой шляпе), которые могли помочь при коммуникации с иностранцами. Впрочем, готовился не только Киев. Были построены новые гостиницы, терминалы аэропортов, стадион "Арена-Львов", запущены поезда "Интерсити", в принимающих чемпионат городах в ускоренном темпе ремонтировались дороги. На Трухановом острове оборудовали лагерь шведских болельщиков, надолго оставшихся в памяти киевлян, а Львов никогда не забудет голландский десант, приехавший на игру своей сборной из Харькова (где у них был лагерь) да так и оставшийся до конца чемпионата, уж очень им там понравилось.

Другие события Украину всколыхнуло дело Оксаны Макар, насильников и убийц которой первоначально даже не взяли под стражу, — люди требовали закона и справедливости. 28 октября состоялись очередные парламентские выборы — впервые за 10 лет они прошли по смешанной системе. С 12 декабря в Украине запретили курение в общественных местах.

2013. Евромайдан

Другие события





Прологом к Евромайдану стали волнения во Врадиевке Николаевской области, где 27 июня офицеры милиции изнасиловали и убили местную жительницу. 30 апреля во Львове заработал первый в истории Украины суд присяжных.

"Не могу поверить, что это происходит на улицах, где я хожу каждый день" — так отреагировали киевляне на ночное избиение участников Евромайдана. 21 ноября журналист Мустафа Найем в Facebook призвал несогласных с неподписанием президентом Януковичем ассоциации с Евросоюзом собраться на майдане Незалежности. Это выглядело как локальный молодежный протест — до последнего дня, а вернее, ночи осени, которая стала переломной для страны. Жесткий разгон демонстрантов, в основном студентов, вызвал всеобщее возмущение и ярость. С этого дня малочисленное поначалу движение стало шириться, через сутки у Михайловского собора возник укрепленный лагерь, а еще через день демонстранты, число которых выросло во много раз, вернулись на майдан Незалежности и укрепились там. К Новому году народный протест окончательно перерос в Революцию достоинства — со своими вождями, армией, сочувствующими и врагами.

По другую сторону баррикад оказались не только люди в форме, но и титушки. Так стали называть качков-провокаторов после случая со спортсменом из Белой Церкви по имени Вадим Титушко, который еще в мае 2013 года во время потасовки с оппозицией напал на журналистов, демонстрируя верность классической формуле "сила есть — ума не надо".

2014. Небесная сотня



После убийств мирных граждан в январе-феврале в Киеве в самом центре мирного города в ходе Революции достоинства наши представления о безопасности и границах возможного в мирной жизни уже никогда не будут прежними. Среди первых героев Небесной сотни в конце января были армянин по национальности Сергей Нигоян и гражданин Беларуси Михаил Жизневский (оба Герои Украины посмертно). Апогей насилия пришелся на 18–21 февраля, людей убивали на самом Майдане и на прилегающей к нему улице Институтской. Холл находящейся рядом гостиницы "Украина" был заполнен окровавленными телами. По информации Минздрава Украины, за эти три февральских дня погибли 82 человека (71 демонстрант и 11 силовиков), пострадали 622 человека.

Результатом этих трагических событий стало отстранение 22 февраля Верховной Радой Виктора Януковича от выполнения обязанностей президента Украины и назначение досрочных президентских выборов на 25 мая. Правовая оценка действиям силовиков в эти дни не дана до сих пор.

Оккупация Крыма



По телевизору, практически в прямом эфире вся Украина наблюдала за событиями, в которые невозможно было поверить. В ночь на 27 февраля вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков захватили здание парламента и правительства Крыма и вывесили над ним российский флаг. Депутаты, собравшись в здании, контролируемом военными, приняли решение о проведении референдума о присоединении Крыма к РФ. Украинским военным была дана возможность покинуть полуостров. Из 15 000 этой возможностью воспользовались 4000, практически все госслужащие и силовики Украины — сотрудники СБУ, милиции, судьи, прокуроры и прочие перешли на службу к оккупантам, и это стало еще одним шоком в чреде шокирующих событий. 16 марта был проведен так называемый референдум, а 18 марта подписан договор о присоединении Крыма к Российской Федерации. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США, как и большинство стран, не признают "референдум" и считают Крым временно оккупированной территорией Украины. США и Евросоюз применили к России экономические санкции, однако совершенно неочевидно, что эта мера хоть сколько-то эффективна в этом вопросе.

ОРДЛО и начало АТО



Отдельные районы Донецкой и Луганской областей — под этим термином скрывается немыслимое, невообразимое еще недавно квазиобразование, в которое входят так называемые самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР — территории Украины, не подконтрольные Киеву, вообще не имеющие никакого внятного правового статуса. Осознание того, что остальную страну отделяет от них лишь линия разграничения и наши войска, что наша граница на востоке на многие сотни километров открыта для свободного перемещения военной техники и солдат России, разрушило представления о незыблемости и устойчивости наших границ.

Вообще-то Антитеррористическая операция, которая с 30 апреля 2018 года называется Операция объединенных сил, началась как ответ силовиков на действия сепаратистов в Донецке и Луганске. Но как только в качестве подкрепления сепаратистам в Украине пришли спецвойска, а потом и части армии РФ, незаконно перешедшие границу, она стремительно переросла в самую настоящую войну на востоке страны – необъявленную гибридную войну России против Украины, причем РФ не признает своего участия в конфликте. Легкость и безнаказанность, с которыми были нарушены государственные границы Украины, беспомощность, цинизм и бессилие "сверхдержав", осознание того, что мы оказались один на один с агрессором, во много раз превосходящим нас в силе и действующим при этом исподтишка, — все это казалось немыслимым. В первые дни прорыва границы российскими войсками (без опознавательных знаков) люди считали, за сколько дней российские танки могут быть в Киеве, — даже помыслить об этом раньше было невозможно. Национальный шок от факта военной агрессии со стороны россиян, недееспособность ВСУ, полная деморализация личного состава украинской армии длились несколько месяцев и привели к трагическим потерям.

Сбитый боинг

17 июля в Донецкой области ракетой, выпущенной с неподконтрольной Украине территории, сбит пассажирский Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". Погибли 298 человек, в том числе 80 детей. Неизвестно, что стало большим потрясением — легкость, с которой мирные люди из цивилизованной страны стали жертвами необъявленной агрессии, или фотографии местных жителей с трофеями "с поля" — косметикой и мелкими вещицами, выпавшими из чемоданов несчастных пассажиров.

Иловайск и киборги



В августе 2014-го страна, не веря себе, наблюдала кровавые события, о которых украинцы читали только в учебниках истории. Первым среди них стал "котел" в Иловайске. Новости с фронта были противоречивые — одни утверждали, что никакого "котла" нет, другие настаивали на немедленном выведении наших из окружения. Выход из Иловайска начался 29 августа, после обращения Владимира Путина к "силам ополчения", чтобы они открыли "гуманитарный коридор". Но он обернулся кошмаром, так как русские встретили колонны шквальным огнем, подло расстреливая даже тех, кто ехал с ранеными солдатами. До сих пор доподлинно неизвестно, сколько наших бойцов навечно остались под Иловайском — по некоторым оценкам, счет идет на тысячи.

Диспетчерская вышка Донецкого аэропорта стала символом его беспрецедентной обороны, которая длилась 242 дня. Для страны был совершенно новый эмоциональный опыт — то, что мужество, героизм и самопожертвование наших военных возможны невзирая ни на что. Несмотря на стянутые к аэропорту группировки сепаратистов и войск РФ, постоянный огонь и полностью простреливаемые близлежащие территории, сквозь которые к нашим "киборгам" подвозили припасы и снаряжение. Первый бой за ДАП произошел 26 мая 2014 года, а ушли украинские военные из аэропорта в конце января 2015-го, когда от зданий практически ничего не осталось, но продолжали контролировать окрестности. Об обороне Донецкого аэропорта написана книга и снят фильм, наверняка осмысливать это событие будут и далее, и оно останется в истории независимой Украины, какой бы далекой ни была временная дистанция.

2015. Дом для переселенца



В 2015 году застройщики крупных городов Украины поправили свои дела, а заброшенные дома в селах снова стали жилыми вследствие массовых перемещений населения. Перепуганные люди из Донецка и Луганска бежали от безвластия и анархии, нищеты и бесперспективности, уезжали из разрушенных домов и уничтоженных городов. Из Крыма мигрировали крымские татары, боящиеся преследований и повторения 1944 года, и украинцы, не готовые мириться с новым статусом полуострова. В июле 2015 года ООН посчитала украинских внутренних переселенцев. Специалисты озвучили впечатляющую цифру: по их данным, 1,4 миллиона человек покинули свои дома в поисках нового места жительства.

Другие события 5 февраля произошел обвал национальной валюты: в нижнем экстремуме курс перевалил за 30 гривен к 1 доллару, но стабилизировался на отметке 24,8 грн за доллар. 9 апреля принят пакет законов о декоммунизации, запрещена деятельность КПУ. 4 августа Петр Порошенко подписал закон о Национальной полиции — реформа МВД готовилась с 2014 года. 25 августа российский суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы, а активиста Александра Кольченко — к 10 годам строгого режима. В декабре ступила в действие система электронных публичных и государственных закупок ProZorro.

2016. Надежды на Савченко



25 мая стало пиком политической и социальной карьеры украинской военной летчицы Надежды Савченко. В этот день ее, проведшую в московском СИЗО почти два года и ставшую за это время одним из символов сопротивления российской агрессии, обменяли на двух российских силовиков. В тот же день на президентском самолете она прибыла в Киев, где уже спустя несколько дней приступила к обязанностям народного депутата и депутата ПАСЕ (обе должности она получила, находясь под стражей). В течение двух последующих лет она проделала путь от всеми признанной народной героини до участницы сомнительных переговоров с представителями ОРДЛО, а в марте 2018 года против нее выдвинули ряд обвинений, среди которых покушение на свержение конституционного строя и подготовка теракта. 22 марта с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность, она была арестована.

Другие события В ночь на 15 мая певица Джамала одержала победу на "Евровидении" в Стокгольме с песней о депортации крымских татар. В августе заработала система е-декларирования для госслужащих. 21 декабря Министерство финансов Украины купило 100% акций ПриватБанка за 1 гривну — предприятие стало государственным.

2017. Долгожданный безвиз



До 11 июня 2017 года мало кто верил в безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Однако новые правила заработали, и в первый же день границу пересекли 1400 граждан. Для тестирования любители путешествий решили выбрать максимально простой маршрут и поехали в Польшу. Еще за несколько месяцев до открытия границ интернет наводнили всевозможные страшилки, например, что украинцев станут массово разворачивать обратно и деньги на авиабилеты пропадут, что правила въезда ужесточат и попасть за границу станет еще сложнее, чем раньше. В реальности же возникла совсем другая проблема — люди массово кинулись оформлять биометрические паспорта. Возле специализированных центров выстраивались километровые очереди, хитроумные дельцы тут же организовали продажу мест для тех, кто не желал стоять часами в ожидании. Оформление документов занимало несколько месяцев. Лишь к концу года ажиотаж стал потихоньку спадать.

Другие события 2 января 2017 года стоимость криптовалюты биткоин впервые за три года перевалила за $1000, а в марте сравнялась в цене с унцией золота, что спровоцировало небывалый всплеск ажиотажа у населения. 27 июня Украину массово атаковал компьютерный вирус Petya — программа-вымогатель, из-за хакерского взлома пострадали многие отечественные компании.

2018. В режиме реального времени



События, описываемые ниже, находятся в развитии, и мы проживаем их сегодня, сейчас. Поэтому окончательные итоги невозможны, впрочем, как и отстраненный выбор условных "главных событий". Можно только фиксировать то, что больше всего отзывается в сердце и сознании. Первым в этом ряду событий стоит голодовка Олега Сенцова.

Украинского кинорежиссера Сенцова с товарищами представители оккупационных силовых структур Крыма задержали 10 мая 2014 года в Симферополе по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта. Его перевезли в Россию. Там, вопреки международным законам, украинского гражданина Олега Сенцова и его товарища Александра Кольченко российский суд приговорил к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. За четыре года заключения множество деятелей культуры со всего мира призвали РФ освободить Олега Сенцова. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных, удерживаемых силой в Российской Федерации. Европарламент, Совет Европы и дипломатические круги США обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием освободить Сенцова. Ни на одно из этих обращений ответа не последовало.

Другие события Уходит эпоха: 26 мая в Киеве прошел финальный матч футбольного турнира Лиги чемпионов УЕФА. 7 июля умер бывший политический диссидент народный депутат Украины Левко Лукьяненко. 10 февраля ушел из жизни украинский философ Мирослав Попович. 21 марта Кабинет министров принял постановление о смене паспортов-книжек на ID-карточки. 21 июля боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.