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Главная » Украина » В Украине упростили правила вывоза детей за границу

В Украине упростили правила вывоза детей за границу

В Украине упростили правила вывоза детей за границу
Фото с сайта politeka.net

Теперь разрешен выезд ребенка за границу с одним из родителей без согласия другого сроком до 1 месяца

23.08.18 467
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Кабинет министров утвердил изменения правил пересечения украинской границы детьми. В частности, в отдельных случаях разрешен выезд ребенка за границу с одним из родителей без согласия другого сроком до одного месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, в постановлении правительства говорится, что один из родителей может вывезти за границу ребенка без нотариального согласия другого в случае предоставления справки о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца.

Кроме того, разрешается выезд ребенка за границу без нотариально заверенного согласия второго родителя, если срок пребывания за пределами Украины не превышает один месяц. В таком случае вывозить ребенка сможет тот из родителей, с кем живет ребенок. Необходимо предоставить решение суда или органа опеки и попечительства, в котором подтверждено место жительства ребенка с одним из родителей, который намерен выехать за границу с ребенком или уполномочил на это других лиц - нотариально заверенным согласием.

Кроме того, один из родителей может вывезти ребенка за пределы Украины без согласия другого более чем на месяц, если ребенок имеет инвалидность или заболевание, предусмотренное частью 5 статьи 157 Семейного кодекса. В таком случае нужно предоставить соответствующие медицинские справки.

Ранее сообщалось, что правительство Украины внесло изменения в правила пересечения госграницы украинцами.

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