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Главная » Украина » Видео, фото В Киеве выехали на работу первые полицейские на мотоциклах

Видео, фото В Киеве выехали на работу первые полицейские на мотоциклах

<span class="label red">Видео, фото</span> В Киеве выехали на работу первые полицейские на мотоциклах
Фото: mvs.gov.ua

Аналогичные патрули вскоре появятся в Одессе, Харькове и Львове

24.08.18 342
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В столице в четверг, 23 августа, 16 патрульных полицейских выехали на первое патрулирование на новом транспорте. До этого они прошли 2-месячные курсы по вождению мотоциклов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что сертификаты инструкторам вручили начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков и посол Канады в Украине Роман Ващук.



По словам Жукова, основной функцией нового подразделения патрульных на мотоциклах станет прибытие к труднодоступным местам - то есть туда, куда долго не сможет проехать   патруль на машине. В основном, это будет максимально быстрый приезд патрульных на место ДТП.

"Они будут "разгружать" дорогу, освобождать и организовывать проезд другого транспорта. Это маневренный транспорт, который первым прибывает на место происшествия", - рассказал Жуков.



По словам Романа Ващука, украинские делегации посещали во время учений Канаду, где обращали внимание на качество работы полицейских на мотоциклах Торонто и Оттавы. Эти инструкторы готовили украинских патрульных.



Как отметили в МВД, со временем полицейские наряды на мотоциклах сами станут инструкторами для своих коллег. Кроме того, аналогичные патрули вскоре появятся в Одессе, Харькове и Львове.

Ранее сообщалось, что полиция увеличит количество патрульных в связи с участившимися ДТП.

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