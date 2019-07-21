СБУ уточнила информацию по задержанию боевика, причастного к транспортировке ЗРК "Бук" из дела MH17

В ведомстве говорят, что речь шла не о водителе трейлера, а боевике "ДНР", причастном к захвату трейлера в 2014 году

CБУ опровергла информацию о задержании водителя трейлера, на котором перевозили зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.

В ведомстве говорят, что на самом деле задержан был не водитель трейлера, а боевик "ДНР", причастный к захвату в 2014 году трейлера.

Украинский суд также вынес приговор указанному боевику.

Ранее сообщалось, что СБУ поймала водителя тягача, который перевозил ЗРК "Бук" из которого был сбит MH17 в небе над Донбассом.

Позже в ведомстве уточнили: задержанный боевик ДНР – не водитель автотягача, он принимал участие в транспортировке "Бука", и осудили его в 2017 году.

Как ранее сообщал Фокус:

В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.

А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.

Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.

После этого МИД РФ резко отреагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".

Украина поприветствовала выводы Международной следственной группы.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что Россию сделали крайней в крушении рейса MH17 Malaysia Airlines, а также усомнился в объективности расследования.

Нидерланды начали процедуру передачи из Украины производства по делу о крушении самолета рейса МН17 над Донбассом.

Украина и ЕС также призвали РФ признать свою ответственность за сбитый самолет MH17.