Евгений Дикий
МНЕНИЕ
СБУ уточнила информацию по задержанию боевика, причастного к транспортировке ЗРК "Бук" из дела MH17
2019-07-21 10:07:59
ЗРК "Бук" / Фото: tass.ru
В ведомстве говорят, что речь шла не о водителе трейлера, а боевике "ДНР", причастном к захвату трейлера в 2014 году
CБУ опровергла информацию о задержании водителя трейлера, на котором перевозили зенитно-ракетный комплекс "Бук".
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.
В ведомстве говорят, что на самом деле задержан был не водитель трейлера, а боевик "ДНР", причастный к захвату в 2014 году трейлера.
Украинский суд также вынес приговор указанному боевику.
Ранее сообщалось, что СБУ поймала водителя тягача, который перевозил ЗРК "Бук" из которого был сбит MH17 в небе над Донбассом.
Позже в ведомстве уточнили: задержанный боевик ДНР – не водитель автотягача, он принимал участие в транспортировке "Бука", и осудили его в 2017 году.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.
- А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.
- Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.
- После этого МИД РФ резко отреагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".
- Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что Россию сделали крайней в крушении рейса MH17 Malaysia Airlines, а также усомнился в объективности расследования.
- Нидерланды начали процедуру передачи из Украины производства по делу о крушении самолета рейса МН17 над Донбассом.
- Украина и ЕС также призвали РФ признать свою ответственность за сбитый самолет MH17.
- Российские власти делали все возможное, чтобы скрыть правду о трагедии рейса MH17, а также проводили кампанию по искажению и отрицанию фактов, что оскорбляло память жертв. Об этом говорится в заявлении 10 семей из разных стран, чьи близкие находились в сбитом самолете.