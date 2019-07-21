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СБУ уточнила информацию по задержанию боевика, причастного к транспортировке ЗРК "Бук" из дела MH17

2019-07-21 10:07:59

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СБУ уточнила информацию по задержанию боевика, причастного к транспортировке ЗРК "Бук" из дела MH17

ЗРК "Бук" / Фото: tass.ru

В ведомстве говорят, что речь шла не о водителе трейлера, а боевике "ДНР", причастном к захвату трейлера в 2014 году

CБУ опровергла информацию о задержании водителя трейлера, на котором перевозили зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.

В ведомстве говорят, что на самом деле задержан был не водитель трейлера, а боевик "ДНР", причастный к захвату в 2014 году трейлера.

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Украинский суд также вынес приговор указанному боевику.

Ранее сообщалось, что СБУ поймала водителя тягача, который перевозил ЗРК "Бук" из которого был сбит MH17 в небе над Донбассом.

Позже в ведомстве уточнили: задержанный боевик ДНР – не водитель автотягача, он принимал участие в транспортировке "Бука", и осудили его в 2017 году.

Как ранее сообщал Фокус:

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