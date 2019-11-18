Следователь по делу моряков поехал в Керчь оформлять отправку захваченных катеров – Полозов
2019-11-18 10:35:49
По мнению адвоката, передача судов скорее всего осуществится
Российский следователь по делу украинских моряков поехал в Керчь оформлять отправку захваченных катеров.
Об этом заявил адвокат Николай Полозов, передает "Крым.Реалии".
По его мнению, передача судов скорее всего осуществится.
"Вопрос о передаче украинских судов поднимали еще несколько недель назад, и об этом мы говорили со следователем. Он говорил, что планирует поехать в Керчь и принимать участие в действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь выехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же осуществится", – сказал он.
Напомним, 17 ноября в аннексированной Керчи начали буксировать захваченные Россией катера и буксир "Яны Капу".
Первым начали выводить из порта буксир "Яны Капу", после него один из катеров "Бердянск", последним – катер "Никополь".
В ФСБ сообщили, что передача кораблей Украине должна состояться 18 ноября.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 ноября прошлого года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.
- В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.
- 26 июня МИД Украины выступил с заявлением в связи с нежеланием России выполнять требование приказа Международного трибунала по морскому праву.
- В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.
- 11 октября глава МИД Вадим Пристайко сказал, что в ближайшее время РФ вернет Украине военные корабли. Также он добавил, что украинские военные готовы прибыть в любую точку и забрать захваченные суда.
- В то же время, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль отмечала: Украина целых семь раз требовала от России вернуть корабли и каждый раз Россия не выполняла эти требования.