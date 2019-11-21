Бывший депутат и журналист Найем заявил, что стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

На данный момент официально о назначении Найема на должность не сообщалось

Бывший депутат Верховной Рады VIII созыва, а ранее журналист, Мустафа Найем на пресс-конференции в Киеве, посвященной 6-й годовщине событий на Майдане, признался, что работает в "Укроборонпроме", занимая должность заместителя директора госконцерна. Об этом сообщает Ukraine Crisis Media Center.

"Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", – сказал Найем.

Он добавил, что на этой должности он хочет поддержать людей, которые трудятся на благо страны.

"Я был журналистом, был депутатом, был общественным деятелем... Но я скажу одну вещь: титаническую работу в этой стране делает исполнительная власть, просто титаническую... Когда вы смотрите на государственную машину, там точно есть плохие и точно есть хорошие. Есть два выхода. Сказать: все хорошие, выходите оттуда, ничего там не произойдет. И есть второй путь – поддержать тех, кто что-то делает, найти их и, усиливая их, выталкивать других из системы", – сказал бывший депутат.

Отметим, на данный момент официально о назначении Найема на должность не сообщалось. На официальном сайте концерна в перечне заместителей он также не указан.

В пресс-службе "Укроборонпрома" не опровергли и не подтвердили заявление Найема и попросили прислать соответствующий запрос для выяснения информации о назначении.

Мустафа Найем был депутатом прошлого созыва Верховной Рады и входил в состав "Блока Петра Порошенко". Уже перед последними выборами он заявил, что не будет избираться, потому что не нашел единомышленников.

При этом Мустафа сказал, что будет "искать возможность применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на деоккупированных территориях".

Прямая речь Найема на 19 минуте видео.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным директором "Укроборонпрома" экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.