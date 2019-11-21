ZIK – лидер информационного вещания 20 ноября вошел в десятку украинских каналов. И нам это очень нравится!

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Телеканал ZIK стал лидером информационного вещания и вошел в десятку украинских телеканалов. В течение этой недели ZIK занимает первые позиции в рейтинге информационных каналов Украины с показателем 2,48 (подробнее в графике). Об этом свидетельствуют данные Nielsen Holdings N.V. – мировой информационно-измерительной компании, которая является лидером в сфере телевизионных измерений в более 36 странах мира.

С августа этого года телеканал ZIK изменил свое позиционирование и концепцию. Он стал каналом марафонов, которые ведут замечательные четверки ведущих. Ежедневно в прямых эфирах на ZIK обсуждаются не только актуальные политические, но и другие события из разных сфер жизни страны и мира. Каждый час выходят эксклюзивные новости из эпицентра важнейших событий, а во время прямых включений с экспертами, зрители получают информацию «из первых уст». Безусловно, это объединяет зрителей со всех уголков Украины и повышает рейтинг телеканала. Доказательством этого стало то, что 17 ноября ZIK занял первую позицию благодаря целенаправленной работе (подробнее в графике).

ZIK – лидер информационного вещания и вошел в десятку украинских каналов. И нам это очень нравится! Поэтому будем в дальнейшем работать над тем, чтобы быть интересными для наших зрителей.

На телеканале ZIK много новостей, о которых телезрители узнают первыми. Поэтому, не переключайтесь, чтобы не упустить самое интересное!