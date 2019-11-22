Дело Украины против России в Гааге получило новое название, в нем указаны моряки

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что РФ не удастся скрыть свои нарушения от широкой общественности и исказить историю

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что отныне дело Украины против России в Арбитражном трибунале в Гааге имеет название "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей". Об этом она написала в Facebook.

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал", – написала Зеркаль.

Она отметила, что 22 ноября был получен первый процедурный приказ Арбитражного трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.

"Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс. Согласно расписанию, мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции", – добавила дипломат.

Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний, а выступления агентов будут открытыми.

"Итак, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю. Конечно, это дело не будет очень быстрым, но уверена, что за достоинство и свободу надо бороться до конца", – резюмировала Елена Зеркаль.

Как ранее сообщал Фокус:

25 ноября прошлого года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.

В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.

26 июня МИД Украины выступил с заявлением в связи с нежеланием России выполнять требование приказа Международного трибунала по морскому праву.

В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".

Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.

21 ноября в Гааге начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.