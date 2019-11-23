Авария на танкере в Одессе: Уровень загрязнения воды превышает норму в 157 раз

Из-за шторма устранить загрязнения пока не удается

Уровень загрязнения воды нефтепродуктами в Черном море возле Одессы из-за аварии танкера Delfi превышает допустимую норму в 157 раз.

Об этом на своей странице в Facebook написал и. о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, ситуация не является критической, однако лучше отказаться от купания в море.

"Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз. Инспекторы сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности", – написал Фирсов.

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Он также добавил, что из-за шторма устранить загрязнения пока не удается, а вдоль берега растянули сорбирующие боны.

"Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения", – подчеркнул он.

Также чиновник обнародовал регистрационные данные танкера.

"Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина – 59 метров, ширина – 10 метров, грузоподъемность – 1565 тонн. Известно, что владелец судна – Фактор групп лимитед зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы", – рассказал Фирсов.

Как ранее сообщал Фокус:

В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Севший на мель у берегов Одессы танкер Delfi лег на бок, из него в море потек мазут. Экипаж судна эвакуировали.