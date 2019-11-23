"Не сможем забыть, не сможем простить". Зеленский зажег свечу у мемориала жертвам Голодомора

Президент напомнил, что от Голодомора 1932-1933 годов умерли от 4 до 8 млн украинцев и "эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне"

Украинцам никогда не будет под силу забыть и простить Голодомор 1932-1933 годов.

Об этом в своей речи у музея "Мемориал жертв Голодомора" заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в истории Украины "есть страницы, которые очень тяжело вспоминать, то невозможно забыть".

"Проведели массу исследований, открыли архивные документы, сняли не один фильм, но огромный объем фактов и доказательств все-равно не дает ни разуму, ни сердцу ответа на простой вопрос – "За что?", – говорит президент.

Также Зеленский добавил, что согласно разным исследованиям, от Голодомора 1932-1933 годов умерли от 4 до 8 млн украинцев: "Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне".

"Мы – украинцы, и нам все под силу. Но есть две вещи, которые мы никогда не сможем: не сможет забыть и не сможем простить", – сказал глава Украины.

В церемонии чествования памяти жертв Голодомора также приняли участие первая леди Елена Зеленская, премьер Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, третий президент Виктор Ющенко и др.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине в субботу, 23 ноября, отмечается День памяти жертв Голодомора. Владимир и Елена Зеленские сегодня также возложили памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в столице.