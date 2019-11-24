В Одессе сбежавший из психбольницы мужчина бросал камни в окна и шифер в патрульных

Дебошира задержали и передали медикам

В Одессе пострадал полицейский, который пытался утихомирить сбежавшего из психбольницы 31-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

23 ноября около 16:00 полицейские получили сообщение об агрессивном мужчине на ул. Достоевского 23 ноября. Он залез на гараж, ругался матом и бросал камни в окна жилых домов. Прибывший на место наряд пытался успокоить мужчину, однако на уговоры он никак не реагировал.

Тогда один из патрульных попытался поднялся на крышу, но не смог удержаться, когда в него полетел шифер. Полицейский упал и был госпитализирован.

Спустя некоторое время мужчину все-таки задержали и передали бригаде специальной медпомощи. Оказалось, что его разыскивали за побег из психиатрической больницы.

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