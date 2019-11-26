Чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тыс. долларов за содействие в оформлении разрешительных документов

Оперативники СБУ сегодня, 26 ноября, задержали при получении взятки главу комитета по вопросам коррупции и законности общественного совета при КГГА. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тыс. долларов за содействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе.

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Как посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9 тыс. долларов – второй части взятки. Получение "аванса" было задокументировано неделей ранее.

Как ранее сообщал Фокус:

СБУ раскрыла схему поставок угля с Донбасса. Уголь в Украине реализовывался как российский, а налоги от его продажи шли в бюджет "Л/ДНР".