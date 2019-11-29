Разделы
Материалы
Украина

Пограничники говорят, что проверяли танкер Delfi до крушения и не увидели на его борту контрабанды

154

В то же время, ГПСУ подтверджает, что контрабанда горюче-смазочных веществ с кораблей в зоне ожидания дейтствиетельно могла иметь место

За пять дней до того, как танкер Delfi штормом вынесло на побережье Одессы, его осматривала морская охрана. Ничего противоправного на борту обнаружено не было.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, 16 ноября Delfi находился в 6 милях (11 км) от берега.

Важно
Кораблекрушение, как фон для селфи: место аварии танкера Delfi стало популярным местом (Фото)
Кораблекрушение, как фон для селфи: место аварии танкера Delfi стало популярным местом (Фото)

По результатам проверки пограничники не обнаружили ни груза, ни запрещенных предметов, ни признаков ведения противоправной деятельности.

В то же время, сотрудники морской охраны зафиксировали ряд нарушений в судовых документах и неудовлетворительное состояние самого корабля. По результатам осмотра Delfi в компетентные органы поступили соотвествующие сообщения.

Тем не менее, пограничники подтвердили, что контрабанда горюче-смазочных веществ с помощью кораблей, которые находятся в зоне ожидания, вне территориальных вод Украины, могла иметь место.

Установлены также и суда, которые могли быть непосредственно замешаны в такого рода схемах, за ними велось постоянное наблюдение.

Но что касается конкретно Delfi, то "постоянный контроль практически свел у нулю возможность совершения им незаконных оборудок".

Как ранее сообщал Фокус:

  • Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.