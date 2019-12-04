Семейное фэнтези "Земля троллей 2 : В поисках золотого замка" снятый в духе "Властелин колец" уже в прокате

Новости партнеров С 5 декабря в прокат выходит семейное фэнтези "Земля троллей 2 : В поисках золотого замка" снятый в духе "Властелин колец"

Храбрый парень Эспен уже успел зарекомендовать себя перед королем и королевой тем, что спас их дочь, прекрасную принцессу Кристин, из лап тролля. Но теперь всей его родной земле грозит, наверное, ещё более страшная участь – кто-то отравил короля и королеву, а о противоядии от этого яда никто никогда и не слышал. Только Эспену пришла в голову одновременно гениальная и безумная идея – он слыхал о Золотом замке, недалеко от которого есть источник Живой воды. Она-то и может оживить короля и королеву. И отправится с ним в это опасное путешествие сама принцесса Кристин. На их пути будет много приключений и неожиданных знакомств, но цель стоит всяких усилий.

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Сказочное фэнтези для всей семьи "Земля троллей 2 : В поисках золотого замка" уже во всех кинотеатрах Украины.