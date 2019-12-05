При пожаре в Одессе пропал директор Института биологии южных морей НАН Украины

Учебный процесс колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса будет продолжен в других зданиях

В настоящее время без вести пропавшими при пожаре в Одессе считаются 14 человек, среди которых директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и работница института Галина Иванович. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

Огонь охватил помещения сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города.

Министерство образования участвует в работе оперативного штаба в Одессе. Сейчас там находится генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

Сегодня, 5 декабря, состоится заседание совета директоров колледжей Одесской области. На нем будет решен вопрос о переносе обучения студентов колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в другие здания. "МОН работает над тем, чтобы учебный процесс в колледже, несмотря на страшную трагедию, продолжился, и ученикам были обеспечены условия для обучения", – заверила министр.

Список всех пропавших приводит Думская. По данным издания, во время пожара звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.

Как ранее сообщал Фокус: