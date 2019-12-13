Корпоратив на миллион. "Слуга народа" отпразднует Новый год в ресторане азиатской кухни

Празднование состоится 20 декабря

Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане "CHI" в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен.

Об этом сообщил замглавы фракции Александр Корниенко, сказано на YouTube-канале журналиста Андрея Павловского.

"В КВЦ "Парковый". Точно несколько сотен тысяч гривен. Я думаю, что до миллиона. Партия будет платить, конечно", – рассказал Корниенко. По его словам, мероприятие пройдет за счет спонсоров.

Празднование пройдет 20 декабря.

"Партия политическая по закону может иметь финансирование. Счет есть расчетный, по закону есть механизм, при помощи которого физические и юридические лица могут предоставить партии поддержку. Эти деньги наша партия тратила на избирательную кампанию, партия за них осуществляет текущую деятельность", – добавил нардеп.

Согласно сайту ресторана, кухня "основана на традициях Юго-Восточной Азии, Индии, Китая и адаптирована под европейские вкусы".

Цены за закуски вариьируются от 105 до 395 гривен, а на горячие блюда от 120 до 1850 гривен.

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