Убийство сына Соболева: Организатор познакомился с киллером в зоне ООС

Заказчик преступления пока не установлен

В организации покушения на депутата Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, подозревают 25-летнего уроженца РФ. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, он привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт снайпера. Они познакомились в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, организатор предложил киллеру совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. долларов.

Организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, о его образе жизни, адреса проживания, работы. Он также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции организатор передавал в мессенджере Telegram, а сам накануне преступления выехал за пределы Украины.

Исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства – площадку у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря 2019, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

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