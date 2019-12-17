Убийство сына Соболева: Организатор познакомился с киллером в зоне ООС
2019-12-17 15:16:04
Заказчик преступления пока не установлен
В организации покушения на депутата Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, подозревают 25-летнего уроженца РФ. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По версии следствия, он привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт снайпера. Они познакомились в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.
Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, организатор предложил киллеру совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. долларов.
Организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, о его образе жизни, адреса проживания, работы. Он также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции организатор передавал в мессенджере Telegram, а сам накануне преступления выехал за пределы Украины.
Исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства – площадку у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря 2019, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.
На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 декабря в центре Киева произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.
- На следующий день полиция задержала двоих подозреваемых - Андрея Лавргеу и Алексея Соболева. По версии следствия, стрелял Лаврега, а Соболев был наводчиком. Их арестовали на два месяца.
- Министр внутренних дел сообщал, что Лаврега за свою "работу" должен был получить 21 тыс. долларов.