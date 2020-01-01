Мэр Киева пожелал всем мира, любви, сказочного настроения и уверенного оптимизма

Мэр Киева Виталий Кличко мультиком поздравил жителей столицы и напомнил о своей работе в должности градоначальника.

Поздравление опубликовано на странице Кличко в Facebook.

В образе Деда Мороза столичный глава пролетел над Киевом и раздал подарки местным жителям. И первый подарок – новые ступени от Андреевской церкви к Аллее художников.

Также в мулитке показаны пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов, новое освещение над Набережным шоссе и даже яркий жираф на входе в зоопарк.

Главный же подарок мэра киевлянам – новый Шулявский мост, который совсем недавно Кличко лично и открыл.

Также город получил множество других подарков – новые школы, детские садики и пр.

"Хочу пожелать всем мира, любви, сказочного настроения и уверенного оптимизма. Спасибо тем, кто помогал и тем, кто критиковал. Конструктивную критику воспринимаю как подсказку. Все, что мы сделали в этом году – с киевлянами и для киевлян", – подчеркнул Кличко.

Как ранее сообщал Фокус:

"Мы все – украинцы": Нынешний президент Владимир Зеленский в своем поздравлении предложил украинцам новую национальную идею.

"Прямой" и "Пятый" повторили прошлогодний финт "Плюсов" и показали поздравление Порошенко перед обращением Зеленского.

Кабмин также записал поздравление с Новым годом и Рождеством и пожелал украинцам ощутить "реальные изменения" в новом году. Правда, на видео нет Авакова и Пристайко.