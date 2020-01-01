Кличко в образе Деда Мороза пролетел над Киевом и раздал подарки жителям города
2020-01-01 11:54:30
Мэр Киева пожелал всем мира, любви, сказочного настроения и уверенного оптимизма
Мэр Киева Виталий Кличко мультиком поздравил жителей столицы и напомнил о своей работе в должности градоначальника.
Поздравление опубликовано на странице Кличко в Facebook.
В образе Деда Мороза столичный глава пролетел над Киевом и раздал подарки местным жителям. И первый подарок – новые ступени от Андреевской церкви к Аллее художников.
Также в мулитке показаны пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов, новое освещение над Набережным шоссе и даже яркий жираф на входе в зоопарк.
Главный же подарок мэра киевлянам – новый Шулявский мост, который совсем недавно Кличко лично и открыл.
Также город получил множество других подарков – новые школы, детские садики и пр.
"Хочу пожелать всем мира, любви, сказочного настроения и уверенного оптимизма. Спасибо тем, кто помогал и тем, кто критиковал. Конструктивную критику воспринимаю как подсказку. Все, что мы сделали в этом году – с киевлянами и для киевлян", – подчеркнул Кличко.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Мы все – украинцы": Нынешний президент Владимир Зеленский в своем поздравлении предложил украинцам новую национальную идею.
- "Прямой" и "Пятый" повторили прошлогодний финт "Плюсов" и показали поздравление Порошенко перед обращением Зеленского.
- Кабмин также записал поздравление с Новым годом и Рождеством и пожелал украинцам ощутить "реальные изменения" в новом году. Правда, на видео нет Авакова и Пристайко.