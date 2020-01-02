Киевские власти утверждают, что новые фонари сделаны полностью из чугунного литья, имеют светодиодный светильник, а также являются антивандальными

Фонарные столбы в столичном Мариинском парке заменили на основании решения Киевсовета от 13 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевгосвет".

Старые ртутные и натриевые светильники заменили на светодиодные. В КП утверждают, что во время выполнения работ была проведена госэкпертиза, получено разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, а подрядчика выбрали на Рrozorro.

Фонари в Мариинском парке до замены, фото: Информатор

По данным Киевгорсвета, проектная документация предусматривала проведение капитального ремонта с заменой существующих опор на парковые декоративные опоры DHU-08 производства Испании в количестве 187 шт.

Столбы, установленные вместо оригинальных

При этом в КП утверждают, что старые опоры имели пластмассовую основу, и только часть кронштейнов была чугунного литья, а более 60 из них были повреждены в период Революции Достоинства. Также два светильника светильники у входа в парк долгое время находились в эксплуатации и были в аварийном состоянии.

"Новые парковые опоры – полностью из чугунного литья, имеют светодиодный светильник, а также являются антивандальными", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в Мариинском парке установили новые фонарные столбы стоимостью более 18 миллионов гривен. Урбанист и исследователь истории советской архитектуры Семен Широчин отметил, что оригинальные фонарные столбы с чугунным литьем 1950-х годов заменили на очередные "товары из эпицентра".

Согласно данным на сайте Рrozorro, подрядчиком выступила строительная фиома "Тесла". Стоимость работ – 18 412 962,52 грн. А заказчик работ – Киевгорсвет.

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