С 2021 года для въезда в ЕС нужно будет заплатить 7 евро и авторизоваться в ETIAS
2020-01-07 21:35:06
Авторизация в системе будет действительна в течение трех лет
С 2021 года для украинцев усложняется порядок въезда в страны ЕС – необходимо будет зарегистрироваться в системе ETIAS и заплатить сбор в размере 7 евро.
О введении такой системы было известно еще в 2016 году, когда готовились изменения в миграционное законодательство Евросоюза.
Нововведения коснутся не только Украины, а также всех стран, у которых установлен безвизовый режим с ЕС.
Подобная система уже работает в Австралии, США и Канаде: американский аналог в 99% случаев дает авторизацию в течение пяти секунд после ввода данных. К тому же, авторизация в американской ESTA стоит не 7 евро, а $14.
Сбор в размере 7 евро необходимо будет уплатить единоразово, во время регистрации в ETIAS. Это позволит ездить в ЕС три последующих года бесплатно.
Для туристов младше 18 или старше 70 лет регистрация будет бесплатной
Для авторизации необходимо будет предоставить свои личные данные (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (действительность, страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию.
Кроме того, нужно будет указать европейскую страну первого въезда.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июле посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали соглашение о безвизе между государствами на постоянной основе.
- Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет считает, что безвиз с Евросоюзом существенно не повлиял на показатели миграции. Произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию, и больше – в Европу.