В Киеве на материальную помощь участникам АТО и Революции Достоинства выделили 192 млн грн

Выплаты получат 33 201 человек

В 2020 году в рамках городской целевой программы на материальную помощь отдельным категориям населения будет направлено 192,1 млн грн. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"На материальную помощь участникам АТО, Революции Достоинства и их семьям, город заложил в бюджет 192,1 млн грн. Это на 13,7 млн грн гривен больше, чем в прошлом году. Средства будут выплачены в форме ежегодной и ежемесячной адресной материальной помощи. Также они будут выдаваться для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг", – уточнила она.

Выплаты получат 33 201 человек. Это, в частности: бойцы-добровольцы – 500 человек; члены семей участников Революции Достоинства и АТО – 683 человека; участники Революции Достоинства – 420 человек; дети АТО – 220 человек и др.

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