Офис генпрокурора в третий раз требует от Ирана передать "черные ящики" сбитого самолета
2020-01-17 17:58:57
Украина не получила от Ирана ни одного ответа на два запроса по доступу к "черным ящикам"
Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса.
"В пятницу, 17 января 2020 года, Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", – говорится в сообщении.
Кроме того, обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту этой авиатрагедии.
Украина не получила от Ирана ни одного ответа на два запроса по доступу к "черным ящикам" сбитого у Тегерана Boeing 737.
Ранее специалисты из Ирана и Украины уже договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").
Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации также говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 января, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молитву в столице Тегеране, что произойдет впервые за 8 лет. Пятничная молитва пройдет на фоне массовых протестов в стране из-за сбитого украинского самолета Boeing 737 . Руководство страны также пытается справиться с резким спадом в экономике, вызванным санкциями США.
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.