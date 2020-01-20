Тарифы на отопление и горячую воду снизили в 124 городах, – Гончарук

Снижение тарифов составило до 30%

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что платежки на тепло и горячую воду снижены до 30%.

Об этом Гончарук написал в своем Telegram-канале.

К инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

За декабрь 2019 уменьшены платежки для населения:

сумма перерасчета по 1-комнатных квартирах:

- от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн в Львовской обл;

по 2-комнатных квартирах:

- от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл .;

по 3-комнатных квартирах:

- от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

"А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года", – сообщил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.