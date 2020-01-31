Корпуса обстреляли бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова 30 января провело открытые испытания сварного соединения корпуса БТР-4Е производства "Лозовского кузнечно-механического завода".

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В "Укроборонпроме" заявляют, что пробитие брони, на которой ранее нашли трещины, не зафиксировали.

"Во время испытаний не было зафиксировано ни одного пробития брони, что подтверждает пулестойкость корпусов и их пригодность для изготовления следующей партии бронетранспортеров", – сказано в сообщении.

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Объектом испытаний стали сварные соединения корпуса из партии из трех корпусов, изготовленных ЛКМЗ с броневой стали марки 71 и поставленных на ХКБМ в конце 2019 года.

Испытания проходили два типа соединения – с укрепляющей наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения этой наплавки.

Корпуса обстреляли бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета.

Все типы соединений выдержали обстрел пулями. Оба типа соединений (с наплавкой и без наплавки) выдержали обстрел пулями и не были пробиты.

"Таким образом испытания подтвердили, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям в части противопулевой стойкости сварных соединений", – заявили в госконцерне.

Напомним, специалисты Минобороны во время проверки корпусов бронетранспортеров БТР-4Е обнаружили повреждения укрепляющей наплавки.

Как ранее сообщал Фокус:

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По данным ГБР стоимость оборудования безосновательно завысили в два раза. Котлы планировалось поставить во множество частей по всей Украине на обущю сумму 30,4 млн грн.