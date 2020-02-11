На пиджаке у одного из нападавших был депутатский значок

Ветеран АТО, а также бывший игрок молодежной сборной Украины по хоккею Николай Ворошнов подвергся нападению со стороны неизвестных за сделанное им замечание о нарушении ПДД. Об этом пострадавший написал в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в киевском районе Березняки, когда он ехал по главной дороге перед выездом на Дарницкий мост. Его подрезали на черной машине (Porsche Cayenne или Range Rover, номерной знак – 7747) после того, как он начал сигналить, показывая недовольство непристойным проведением на дороге.

"Начал ему сигналить показывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезавшее меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель – представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места – охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия", – сообщил Ворошнов.

После словесной перепалки рядом остановилась еще одна машина, в которой также находились двое мужчин.

"И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Точно так же, прям "в цель". Хорошо что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать" с носка… кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил", но это не точно… Добрых пинков получил. Давно так не отгребал. Прямо ностальгия. Полно "юшки", половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри", – рассказал ветеран АТО.

Ворошнов не стал писал заявление в полицию, так как, по его словам, "не верит в наше правосудие, имея на это основания".

"Где-то с час просидел на сайте Верховной Рады, пытаясь найти "знакомую" морду. Так шо бы "это точно он" – нет, ничего. Я вообще лица плохо запоминаю, а тут еще и по голове били", – отметил Ворошнов.

Он также выразил благодарность девушке-водителю, которая дала чистой воды, и попросил очевидцев происшествия связаться с ним.

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