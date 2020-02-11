Обыкновенный сексизм. Почему женщины пожаловались в Раду на нардепа

Публичный конфликт нардепа Яценко с чиновницами Умани – это хорошая новость. Создан прецедент выступлений против сексизма, проявившегося в словесных оскорблениях

"Унижение опасно тем, что, если его вовремя не пресечь, оно довольно быстро становится общей нормой поведения", - пишет в комментариях к одному из своих исследований профессор психологии Йельского университета Марианна Лафранс. Нам, жителям постсоветского пространства, не нужно долго растолковывать, что это значит. Бюрократическая система авторитарного государства десятилетиями плодила унижение в промышленных масштабах. И хотя ему в общем-то подвергались все, кроме узкого круга, сосредоточившего в своих руках максимум власти, некоторым категориям все-таки доставалось больше всего "моральных тумаков". Одной из них были женщины.

Возможно, поэтому сексистские высказывания украинских политиков до недавнего времени воспринимались как нечто почти допустимое. Открыто возмущались по этому поводу только активистки феминистского движения. Остальные либо соглашались с тем, что оратор, может, и высказался некрасиво, но был в чем-то прав, либо считали его слова безвредной глупостью. И вот как раз в смысле безвредности глубоко ошибались. "Мы исследовали самооценку женщин до и после чтения сексистского комментария, оказалось, она меняется, становится более низкой, даже если речь в комментарии шла вовсе не об этой, а о какой-то другой женщине", - подчеркивает Лафранс. В первую очередь это снижение проявляется в оценке собственных профессиональных качеств и интеллекта. Стоит ли удивляться, что в обществе, где сексистские высказывания звучат постоянно, у большинства женщин потребность бороться за свои права фрустрирована, а неверие в то, что можно добиться уважения к себе, граничит с безысходностью.

Хорошие новости в том, что очень скоро ситуация может измениться. Собственно, первые ростки грядущих перемен уже заметны. И как ни парадоксально, прорастают они именно там, где традиционно активнее всего эксплуатируется образ мачо с присущим ему неприятием идей гендерного равенства.

"Так уж устроен мир, что уважение никому не оказывают "по умолчанию", уважают обычно тех, кто этого требует"

Украинские политики нового поколения выражаются резче. Можно сказать, они вышли на новый уровень сексизма, которого никто не ожидал от публичных людей, облеченных властью в демократическом государстве. Может быть, именно поэтому они, наконец, переполнили чашу терпения соотечественниц и вызвали реакцию, которой давно следовало проявиться. Многие помнят масштабный флешмоб в социальных сетях #ятобiнебренд, последовавший за неосторожным высказыванием президента, о том, что украинские женщины – бренд нашей страны. Трудно сказать, повлияло ли это на властьимущих мужчин, в их публичных речах и после флешмоба то и дело мелькают сексистские "перлы", зато женщин эта акция очевидно вдохновила. В социальных сетях и медиа в последнее время появилось несколько обнадёживающих историй. Пожалуй, самая яркая и самая свежая из них – о медийном конфликте нардепа Антона Яценко с сотрудницами исполкома городского совета Умани.

Женщины записали видеообращение к Верховной Раде Украины, в котором обвинили нардепа в сексизме, откровенном давлении и преследовании. Обращение разместили в YouTube. Кроме того они составили коллективные письма для Уполномоченного по правам человека при Верховной Раде, а ещё в подкомитет по вопросам депутатской этики и Комитет по вопросам регламента и организационной работы.

Обвинительницы обнародовали скриншоты переписки в социальных сетях, где Антон Яценко называл их проститутками и утверждал, что работу в исполкоме они получили, оказывая интимные услуги меру Умани и высшим городским чиновникам. Сам Яценко от обвинений немедленно отмахнулся, заявив, что это были вовсе не проявления сексизма, а борьба с коррупцией. По версии женщин, началась эта борьба в середине января с того, что сотрудница отдела кадров исполкома Виктория Роговенко сделала в Facebook репост материала "Телебачення Торонто", авторы которого упомянули Яценко, объясняя своей аудитории смысл понятия "джинса". Нардеп ответил на эту публикацию очень резко и публично. Виктория говорит, что в его комментарии, который впоследствии был удалён, содержалась ненормативная лексика и личные оскорбления. Очень скоро в конфликт оказались втянуты другие сотрудницы исполкома, попытавшиеся защитить коллегу. О них Яценко тоже публично заявил, что они пробрались на госслужбу через постель. Мэр Умани уже подал на него в суд. Ни одна из оскорбленных женщин иска пока не подала. Секретарь горсовета Людмила Кирилюк объясняет это тем, что кто-то не верит в перспективность дела в суде, а кто-то просто не может решиться.

История получила определенный резонанс. Ее подхватили блогеры, заинтересовались традиционные СМИ. Большинство комментаторов сочувствовали обиженным женщинам. То, что женщины, объединив усилия, публично выступили против сексизма, проявившегося в словесных оскорблениях – в любом случае полезный прецедент. Так уж устроен мир, что уважение никому не оказывают "по умолчанию", уважают обычно тех, кто этого требует.

Авторская колонка Марии Бондарь