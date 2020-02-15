Не надо открывать окна: в Офисе Президента дали совет украинцам, как сберечь тепло в квартирах

Замглавы ОП Юлия Ковалив также порекомендовала украинцам устанавливать газовые счетчики

Заместитель главы Офиса Президента (ОП) Юлия Ковалив в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила, что для энергосбережения украинцам не следует открывать окна в квартирах.

"Вот стало тепло, температура в декабре +5°, значит не надо открывать окна. У нас не может быть в 27-30° в квартире и за все это мы платим", – сказала чиновница.

Вместе с тем она отметила, что правительство снизило суммы в платежках украинцев, не изменяя размер субсидии.

"Мой дедушка, ему 81 год, 55 он проработал доктором в больнице маленького городка. Он – тот, кому эта платежка важна, потому что у него пенсия около 3 тысяч гривен. Он получил платежку за декабрь, она стала меньше на 220 гривен, получил за январь – она тоже стала меньше в таком районе. Что важно? При этом размер субсидии таким людям не изменился. Размер этой субсидии на эту скидку не пересчитывается", – сказал Ковалив.

Также она порекомендовала украинцам устанавливать газовые счетчики.

"Надо устанавливать счетчики, чтобы каждый из нас понимал, за что конкретно он платит", – добавила Ковалив.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на советы заместителя главы ОП.

"То есть не проветривать в квартире? Что у нее в голове!?", "В 35 лет панночка уже должна б была иметь мозги", "А где взять пенсионерам 5000-7000 грн за установление счетчика на газ?", – приводит слова пользователей Главред.

Как ранее сообщал Фокус:

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ.