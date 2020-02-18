Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы дать отпор агрессору, – Ермак

Глава ОП прокомментировал сегодняшние бои на Донбассе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что команда президента делает все, чтобы закончить войну, однако в то же время финансирование украинской армии увеличивается и обороноспособность повышается.

Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.

"Да, мы стремимся к миру, но в то же время мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности. Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору. Давайте держаться вместе!", – сказал Ермак.

Кроме того, Ермак прокомментировал сегодняшние бои на Донбассе.

"Всем, кто "разгоняет зраду", я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии, – особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Штаб ООС заявил, что боевики с целью скрыть свое поражение обвинили ВСУ в нападении. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.