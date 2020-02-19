ДТП в Броварах: полицейского, который сбил двух пешеходов, взяли под стражу без залога

В случае доказательства вины правоохранителю грозит лишение свободы до 8 лет

Полицейского, который в Броварах сбил двух пешеходов и пытался скрыться с места происшествия, взяли под стражу без возможности залога.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Его подозревают в уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

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В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

Напомним, в результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Как ранее сообщал Фокус:

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, в воскресение, 5 января, около 17:00 водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

9 января в Киеве водитель иномарки наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в здание Национальной филармонии Украины.