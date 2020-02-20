Украинцы из Уханя подавлены, они знают, как их ждут в Новых Санжарах, – глава Харьковской ОГА

"Так реагировать на своих же людей мы не можем", – заявил губернатор Харьковской области

Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер заявил, что эвакуированные из Уханя украинцы находятся в подавленном состоянии.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Суспільне Харків.

"Конечно, люди подавлены, в первую очередь они получают информацию того, как их здесь принимают, а принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех. Власть со своей стороны делает все, чтобы наши люди вернулись, тем более, что они уже двойную проверку прошли", – сказал он.

"Так реагировать на своих же людей мы не можем. Мы принимаем своих граждан и, если мы все говорим о патриотизме, то это именно сейчас проявление патриотизма... Потому что на месте этих людей мог быть каждый из нас", – сказал он.

По словам Кучера, экипаж эвакуационного самолета отправится в Новые Санжары вместе с пассажирами.

Он также отметил, что эвакуированные граждане прибыли в аэропорт транзитом и проходить через терминал не будут.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки отправился в Харьков. От туда эвакуированных отвузут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего на борту находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".