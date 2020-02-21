Коронавирусный бунт в Санжарах, стрельба в Золотом и взрыв Бетельгейзе. Неделя в Фокусе

Актуальные материалы, ключевые события и авторская аналитика – в итогах недели от журнала Фокус

Ненависть в Санжарах: как украинцы восстали против украинцев

Число жертв коронавируса растет. По состоянию на утро 21 февраля заболели более 76 тыс. человек, умерли 2247, выздоровели – 18,5 тыс. В то же время в последние дни число зараженных увеличивается не так стремительно, а излечившихся все больше.

Не если раньше украинцы наблюдали за коронавирусом издалека, то на этой неделе проблема добралось и до нашей страны. Зараженных в Украине по-прежнему нет (правда, инфицированы два украинца из экипажа лайнера Diamond Princess в Японии, но их уже готовят к выписке из больницы). Накал страстей вызвала эвакуация украинцев из Уханя. Утром 20 февраля после нескольких переносов сроков борт авиакомпании SkyUp c 45 украинцами и 27 иностранцами из Китая приземлился в Харькове. Перед этим он пару часов наматывал круги в небе над Украиной и даже заходил на дозаправку в Борисполь. Но путь из аэропорта в пункт назначения (медцентр Нацгвардии в Новых Санажарах) занял еще больше времени.

В городке еще с вечера местные жители вышли на протесты против размещения там на карантин эвакуированных. Фокус пообщался с протестующими. Они упрекали власть в отсутствии диалога и утверждали, что медцентр не готов для карантина. Поддержали их и местные чиновники. В город стянули полицию, Нацгвардию и даже БТР, а протестующих успокаивали руководство области, глава МВД Арсен Аваков. Вечером к ним присоединился премьер Алексей Гончарук и глава МОЗ Зоряна Скалецкая, которая для пущей убедительности решила отсидеть 14 дней на карантине вместе с эвакуированными.

На протяжении дня протестующие несколько раз вступали в стычки с полицией, но пик противостояния произошел вечером, когда автобусы все-таки приехали в город. В них полетели камни и палки, полиция в ответ применил силу. По официальным данным, пострадали 10 человек (из них – 9 полицейских), задержали 24 человека (большинство уже отпустили). Фокус собрал, как события в Новых Санжарах освещали мировые СМИ и обсуждали украинские пользователи соцсетей.

Премьер в итоге заявил, что правительство хорошо справилось с задачей, а столкновения – это последствия информационной войны.

Обострение на Донбассе и конфуз Кабмина за 84 тысячи гривен

Утром 18 февраля посыпались тревожные сообщения с линии фронта: около 5 утра боевики начали массированный обстрел позиций украинских войск возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Все это поблизости точки разведения в Золотом Луганской области. Враг попытался прорвать линию обороны украинских войск. В итоге погиб 22-летний военный Максим Хитайлов. Всего боевики выпустили по украинским позициям более 200 мин и произвели 56 выстрелов из танка. Президент Владимир Зеленский заявил, что обстрел – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, "который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами". А представители Европейского союза обвинили в обострении на Донбассе пророссийских боевиков. "Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, противоречат условленному прекращению огня, которое до сих пор полностью не соблюдается", – сказано в заявлении.

Одним из тех, кто больше всего огорчился из-за обстрела, стал советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Ведь вследствие обострения на востоке страны презентацию его Национальной платформы примирения и единства отложили на неопределенный срок.

Тем временем Кабинет министров Украины вляпался в очередной скандал. Все началось с того, что правительство решило презентовать 100 достижений за время своей работы. Учитывая, что страна живет в эпоху диджитализации, была создана соответствующая презентация с красивыми слайдами. Презентацию отчета в виде слайдов Кабмин заказал пиар-агентству Magonova & Partners, принадлежащему Анастасии Магоновой, жене главы газового дивизиона Нафтогаза Андрея Фаворова. 307 страниц обошлись правительству в 84 тысячи гривен. Общественность возмутилась из-за суммы, потраченной на картинки, а Магонова энергично послала всех критиков в своем посте на «Фейсбук».

Аномальное тепло, единый билет и дела Майдана

В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°С, что на 1,4°С теплее, чем было в 1950 году.

В Киеве с 1 апреля введут единый электронный билет в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта. Им можно оплатить проезд в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке. Тариф остается на уровне 8 грн за одну поездку. Можно будет также приобрести "безлимитные" проездные стоимостью 1300 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что для столицы разрабатывают новую схему движения общественного транспорта, в которой учтут возможности удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Кличко в очередной раз заявил о необходимости вытеснения из центра Киева маршруток и частных автомобилей и отметил, что обновление подвижного состава общественного транспорта – одна из главных задач для столицы на ближайшее время. В этом году для Киева планируют закупить 273 современных автобуса.

В украинских маршрутках и автобусах хотят запретить трансляцию музыки и сериалов. Но в законопроекте об акустическом насилии уже нашли «окно для манипуляций». Что по этому поводу говорит автор инициативы Владимир Вятрович и как на его предложение отреагировали украинские перевозчики, узнавал Фокус.

С 10 по 16 февраля в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 245 тыс. человек, из-за осложнений гриппа умерли 10 человек, сообщает Минздрав. Отмечается, что ни один из десяти умерших не был привит против гриппа. Всего с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерло 38 человек.

В четверг вечером несколько сотен человек пришли к Офису президента, чтобы напомнить власти об очередной годовщине начала войны с Россией. Выступающие говорили, что 20 февраля на Майдане по приказу Москвы расстреливали людей, в то же время россияне начали операцию по захвату Крыма. Президенту Зеленскому порекомендовали учесть, что России мир не нужен. В тот же день Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших 20 февраля 2014 года на Майдане. Он заверил, что расследование дел Майдана продолжается и виновные в преступлениях будут наказаны. Генпрокурор Руслан Рябошапка уточнил, что по этим делам уже осуждены 44 человека, среди них – "титушки" и правоохранители.

К скорбной годовщине подоспел и рапорт ГБР: следователи Государственного бюро расследований задержали бывшего бойца спецподразделения "Омега" Внутренних войск МВД Украины по подозрению в участии в расстрелах на Майдане. Следствие установило, что 20 февраля 2014 года подозреваемый прицельно стрелял на поражение в направлении скопления безоружных людей на ул. Институтской и на Майдане Незалежности. В результате спецназовец ранил одного из митингующих, еще одного – смертельно. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В Александровской больнице Киева пациенту впервые имплантировали механическое сердце. Пациенту, которому сделали операцию, 67 лет, он киевлянин. Мужчина страдает тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов. Последний месяц находился на стационарном поддерживающем лечении. Стоимость операции составила около 5 млн грн, в эту сумму входит и стоимость механического сердца – 4,5 млн грн.

Светлеющая Бетельгейзе, миллиарды Безоса и похороны неандертальца

Когда-нибудь на небосклоне зажжется точка, столь же яркая, как Луна, которую можно будет наблюдать даже днем. Так на Земле будет выглядеть превращение Бетельгейзе в сверхновую. Произойдет это нескоро, и все же в последние пару месяцев поведение звезды в созвездии Ориона вызывало пристальный интерес ученых. В декабре минувшего года яркость звезды начала снижаться, что натолкнуло астрономов на мысль: Бетельгейзе готова взорваться. Но, похоже, это шоу все-таки откладывается на потом.

Звезда перестала тускнеть. И хотя уровень ее яркости в настоящее время составляет примерно треть от нормы, ученые полагают, что в ближайшие недели она вновь начнет светлеть. Впрочем, судьба Бетельгейзе предрешена, ее превращение в сверхновую – лишь вопрос времени. Вот только как далеко это время, ученые пока не готовы сказать с уверенностью.

А вот судьба нашей собственной планеты – вопрос открытый. Хоть деятельность человека и толкает ее к катастрофическим изменениям климата, вместе мы можем спасти Землю. Так считает Джефф Безос. При этом основатель Amazon и богатейший человек на планете уже сделал весьма солидный вклад в это дело. Безос выделил $10 млрд (8% своего состояния) на борьбу с глобальным потеплением. На какие конкретно нужды пойдут средства, пока неизвестно, но спектр возможностей огромен: от более детальных исследований климатических перемен до разработок технологий улавливания СО2.

Тем временем ученые сделали любопытное открытие из глубокого прошлого человечества. В одной из пещер в Ираке найдены останки неандертальца, жившего примерно 70 тыс. лет назад, а в почве вокруг него – скопления цветочной пыльцы. Пыльца могла попасть туда случайно, но у исследователей есть и другая гипотеза: уже тогда предки человека использовали цветы в похоронных ритуалах. А значит, неандертальцы могли не только создавать каменные орудия, но и обладали абстрактным мышлением, испытывали чувство скорби и проявляли заботу о мертвых.

«Шахтер» начал сезон с победы

20 февраля продолжил выступления в Лиге Европы чемпион Украины. В 1/16 Кубка в Харькове горняков ждал очень непростой матч с чемпионом Португалии «Бенфикой». Игра неприятно поразила болельщиков украинского клуба странными решениями арбитра, не засчитанным голом и пенальти в наши ворота.

Но команда сумела собраться и дважды забила. Победа 2:1 – не самый лучший счет перед ответным матчем в Лиссабоне, который состоится 27 февраля, но все же это победа.

«Команда, на удивление, оказалась хорошо подготовлена функционально как для первого матча года. Командная скорость, прессинг, контроль мяча, позиционная оборона, изменение темпа игры, переход из обороны в атаку – тут никаких претензий быть не может. «Шахтер» по всем компонентам игры «Бенфику» превзошел», – рассказал Фокусу футбольный эксперт и бывший нападающий «горняков» Виктор Грачев.