Ездил проповедовать на Донбасс. На Ровенщине священник второй раз попался на продаже оружия
2020-03-03 16:58:55
С командировок он возвращался с "опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из священников в Ровенской области, который, по данным следствия, занимался торговлей оружием.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО\ООС с проповеднической миссией. С командировок он возвращался с "опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых".
Священнослужитель реализовывал оружие методом закладки в подвалах многоэтажек и промышленных районах города.
Задокументированы несколько фактов продажи ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила. Все это священник продавал за 40 тысяч гривен.
Ранее священника уже судили за торговлю оружием.
Как ранее писал Фокус:
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