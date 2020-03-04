При этом, обе машины еще не проходили госиспытания

Броневик "Новатор" и боевая колесная машина с ракетным комплексом "Амулет" уже в распоряжении украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Машины используют бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

При этом, обе машины еще не проходили госиспытания, поэтому с какой целью они там находятся – пока не ясно.

"Как один из вариантов – рассмотреть опытную эксплуатацию в войсках", – пишет УМП.

К слову, в сентябре 2019-го ВСУ передали партию из нескольких десятков броневиков "Новатор".

А потом КБ "Луч" представило боевую колесную машину на шасси БРДМ-2 с противотанковым ракетным комплексом "Амулет".

Комплекс "Амулет" использует управляемые ракеты типа РК-2С (тандемно-кумулятивные) и РК-2ОФ (обломочно-фугасные).

Видео с противотанковым ракетным комплексом "Амулет" на шасси БРДМ-2:

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Пентагона Джон Хоффман заявил, что Министерство обороны США в 2019 году предоставило военную помощь Украине в полном объеме.

Президент США Дональд Трамп в конце декабря 2019 года подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Предусмотренная в рамках американского оборонного бюджета военная помощь для Украины даст возможность получить летальное оружие.