Черновицкая ОГА также рекомендует отменить все массовые мероприятия

В связи с распространением коронавируса, в школах и высших учебных заведениях черновицкой области введен карантин.

Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук по итогам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет местное издание molbuk.ua.

Учебный процесс в области приостановлен на 14 дней – с 6 по 22 марта включительно.

Как сообщает Черновицкая ОГА в Facebook, детским садикам, при этом, только рекомендовали приостановить посещения. Кроме того, рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области.

Напомним, сегодня, 5 марта, в Черновицкой области госпитализировали еще двоих украинцев с подозрением на коронавирус.

Вчера в больницу с подозрением на коронавирус попали еще трое местных жителей.

Еще один "подозреваемый", студент из Черновцов, лег в больницу в Ровно, куда он приехал к родителям.

Как ранее сообщал Фокус:

При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.

Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.