Новый Кабмин не планирует сворачивать медреформу. Но как ее продолжить, пока не решил

Ни Шмыгаль, ни Емец не сказали, стартует ли с 1 апреля второй этап медреформы, как это было запланировано

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что у него общее видение медреформы с новым министром здравоохранения Ильей Емцем. И что правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, которую начала бывший и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Мы прошли уже процентов 80 этой реформы. Когда мы переплываем реку и проплыли 80%, то при выборе развернуться или доплыть оставшиеся 20%, конечно нужно доплыть. Надо завершать реформу", – сказал Шмыгаль.

Но вопрос в том, как ее продолжать.

О продолжении сказал министр здравоохранения Илья Емец: он хочет внедрить в Украине страховую медицину. "Моя задача сейчас – сделать некоторую эволюцию в реформе, чтобы и пациент, и врач были довольны. Сейчас только часть реформы, главная, это специализированная медпомощь, в которой много аспектов, и я уверен, что мы должны решить первое, это страховая медицина", – сказал он.

Когда ему напомнили, что медреформа не предусматривает страховую медицину, он заявил, что для этого у Нацслужбы здоровья надо "только название и функции изменить". Министр сказал, что его "новая команда" будет заниматься этим в ближайшие два – три месяца.

"Это должен быть страховой полис сначала базового уровня, потом второго, третьего", – сообщил он, добавив, что нужно найти "абсолютно другие" источники финансирования третьего и четвертого уровней услуг медпомощи.

Напомним, 30 января 2018 года вступил в силу закон о государственных финансовых гарантиях медобслуживания населения или закон о медицинской реформе.

С 2018-го идет реформирование первичного звена медицины: подписание гражданами договоров с семейными врачами.

С 1 апреля 2020 года должен заработать второй этап реформы с программой бесплатных медицинских гарантий государства.

Как ранее сообщал Фокус: