Пациентка с коронавирусом в Житомирской области не сразу обратилась к врачам и ходила в церковь

Врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. 70-летняя женщина вернулась в Украину 1 марта, а в больницу попала только 12 марта

Пациентка с коронавирусом с Житомирской области, у которой 12 марта обнаружили инфекцию, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

70-летняя женщина из Житомирской области вернулась 1 марта из Польши в Радомышль Житомирской области.

"К сожалению, пациентка не в первый день обратилась за помощью. Сразу, как приехала, не самоизолировалась, когда почувствовала первые симптомы заболевания", – заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Громадське.

3 марта у женщины ухудшилось самочувствие, но она не обращалась к врачам. Ее госпитализировали в районную больницу в Радомышле 12 марта.

Состояние женщины средней тяжести, она находится в инфекционном отделении.

Пациентка получила лабораторно подтвержденый диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких.

Сейчас обнаружили шесть контактных людей, которые вместе с ней проживают. Они находятся дома на обсервации, пока у них нет симптомов коронавируса.

"Были гости у людей. Установлено 4 человек, двое из них жители Радомышль, которые находятся дома на обсервации. Еще двое – жители Киева. Они также будут на обсервации", – говорит глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Также в ОГА сообщили, что 8 марта женщина посетила церковь. Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов сообщил, что "проинформировали соответствующие службы, чтобы провели работы со священниками".

Напомним, 12 марта в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции.

Первый зараженный был зарегистрирован 3 марта.

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