Разумков из-за коронавируса ограничил журналистам доступ к Раде
2020-03-12 21:23:00
Им можно будет находиться только в пресс-центре и на третьем этаже здания парламента
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за распространения коронавируса ограничил доступ в парлмент.
Об этом говорится на сайте Рады.
Так, до 3 апреля 2020 года в здание парламента смогут зайти только нардепы, их помощники и сотрудники аппарата Рады.
Исключение – журналисты. Но и им можно будет находиться только в пресс-центре и на третьем этаже здания.
Также глава Рады рекомендует депутатам воздержаться от проведения публичных встреч с большим количеством граждан.
Сотрудники парламента, в свою очередь, не смогут до 3 апреля отправляться в служебные командировки по Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
- По состоянию на 12 марта, общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 124 825 человек.
- В Минздраве сегодня также заявили, что в Украине по-прежнему лишь один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
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