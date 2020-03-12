Разумков из-за коронавируса ограничил журналистам доступ к Раде

Им можно будет находиться только в пресс-центре и на третьем этаже здания парламента

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за распространения коронавируса ограничил доступ в парлмент.

Об этом говорится на сайте Рады.

Так, до 3 апреля 2020 года в здание парламента смогут зайти только нардепы, их помощники и сотрудники аппарата Рады.

Исключение – журналисты. Но и им можно будет находиться только в пресс-центре и на третьем этаже здания.

Также глава Рады рекомендует депутатам воздержаться от проведения публичных встреч с большим количеством граждан.

Сотрудники парламента, в свою очередь, не смогут до 3 апреля отправляться в служебные командировки по Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 12 марта, общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 124 825 человек.

В Минздраве сегодня также заявили, что в Украине по-прежнему лишь один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.