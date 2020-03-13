Подтверждены три случая. Коронавирус в Украине, статистика на 13 марта

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Радомышле Житомирской области

По состоянию на утро 13 марта в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

В Черновицкой области – два случая, в Житомирской – один.

Всего в Центр общественного здоровья поступило 55 сообщений о подозрении на COVID-19 (три случая – подтверждены лабораторно, 49 – отрицательные, коронавируса нет, три образца исследуются).

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Радомышле Житомирской области, где у пенсионерки зафиксировали COVID-19. Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко: "Объявлена чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня в Радомышле".

"Женщина сначала гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Сейчас 71-летняя пенсионерка срочно госпитализирована и изолирована", – сказано в сообщении пресс-службы ОГА.

Сегодня на выездном заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что в оккупированной Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса (источник этих данных он не привел). Поэтому для иностранцев могут ввести "100-процентный режим ограничений на наших пунктах пропуска". Аваков пояснил, что если у граждан Украины, живущих в ОРДЛО, нет регистрации на подконтрольной территории, их не пропустят через КПВВ, пока действует карантин.

Как ранее сообщал Фокус: