Украинцев отправят в карантин, а иностранцев — не пустят. СНБО закрыл границы на две недели
2020-03-13 15:21:00
Все украинцы, которые находятся сейчас за границей, будут иметь возможность вернуться в страну. Границу закроют через 48 часов
Украина через 48 часов на две недели закрывает границу для иностранцев.
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет hromadske.
"Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения", – говорит также Данилов.
В этой связи, МИД предупредит все учреждения и другие страны о закрытии границы.
Также Данилов заявил, что все украинцы, которые находятся сейчас за границей, будут иметь возможность вернуться в страну.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 12 марта в Киев из Милана прилетел самолет МАУ рейса PS 312. На его борту находился глава независимого профсоюза медработников Антон Гура, который решил провести "социальный эксперимент".
- Утром он прилетел в Милан и вечером того же дня отправился обратно. Таким образом, он хотел выяснить, как в Украине проверяют на границе на коронавирус.
- По его словам, на борту самолета находились много иностранцев, которые кашляли и принимали жаропонижающие препараты. Когда самолет приземлился, медработники проверили пассажирова и хотели всех отпустить.
- Как говорит Гура, только по требовнию бортпроводниц нескольким пассажирам провели повторный температурный скрининг, после чего троих из них забрали на скорой.
- В эфире 1+1 Гура еще раз описал сложившуюся ситуацию и получил ответ главного санитарного врача Украины - Виктора Ляшко. "Это человеческий фактор, будем разбираться", – заверил он.
- Еще позже в МОЗ сообщили, что у иностранцев, прибывших в Украину из Милана рейсом МАУ 13 марта, и у которых были выраженные симптомы болезни, коронавирус не обнаружили.
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