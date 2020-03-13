Украинцев отправят в карантин, а иностранцев — не пустят. СНБО закрыл границы на две недели

2020-03-13 15:21:00

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Все украинцы, которые находятся сейчас за границей, будут иметь возможность вернуться в страну. Границу закроют через 48 часов

Украина через 48 часов на две недели закрывает границу для иностранцев.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет hromadske.

"Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения", – говорит также Данилов.

В этой связи, МИД предупредит все учреждения и другие страны о закрытии границы.

Также Данилов заявил, что все украинцы, которые находятся сейчас за границей, будут иметь возможность вернуться в страну.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Утром он прилетел в Милан и вечером того же дня отправился обратно. Таким образом, он хотел выяснить, как в Украине проверяют на границе на коронавирус.
  • По его словам, на борту самолета находились много иностранцев, которые кашляли и принимали жаропонижающие препараты. Когда самолет приземлился, медработники проверили пассажирова и хотели всех отпустить.
  • Как говорит Гура, только по требовнию бортпроводниц нескольким пассажирам провели повторный температурный скрининг, после чего троих из них забрали на скорой.
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