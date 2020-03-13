"Подрывал доверие к власти". В МАУ ответили блогеру, который вел стрим с самолета из Милана

"Его действия должны быть оценены правоохранителями по достоинству", – заявил президент МАУ Евгений Дыхне

МАУ готовится придать словам блогера Антона Гуры, который освещал прилет в Киев самолета из Милана, "надлежащую юридическую оценку".

Об этом у себя в Facebook написал президент МАУ Евгений Дыхне.

По мнению Дыхне, Антон Гура, который летел этим же рейсом (PS 312), "целенаправленно разжигал панику", пытался "подорвать доверие к институтам власти" и вызвать у граждан "недоверие к врачам".

"Эти действия должны быть оценены правоохранителями по достоинству", – пишет президент МАУ.

При этом, стрим Гуры в МАУ назвали "ужастиком", полным "откровенной лжи".

В целом, Дыхне "развенчал" четыре тезиса Антона Гуры:

бортпроводники не бегали по салону и давали египтянам жаропонижающее (блогер говорил, что бортпроводники давали пассажирам горячую воду, а не препараты);

блогер не летал в Милан с целью осуществить проверку и не видел пустой Милан – его якобы не пустили в Шенгенскую зону из-за отсутствия четкой цели поездки;

на стойке регистрации в аэропорту Мальпенса не все больны и не все кашляют – сняли с рейса якобы только 10 человек;

пассажирам в аэропорту "Борисполь" все же измерили температуру (Антон говорил, что в Борисполе врачи всех осмотрели, но не обнаружили симптомов коронавируса и хотели всех отпустить, но "поднялся кипиш" и троих иностранцев все же забрали в больницу).

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 12 марта в Киев из Милана прилетел самолет МАУ рейса PS 312. На его борту находился глава независимого профсоюза медработников Антон Гура, который решил провести "социальный эксперимент".

Утром он прилетел в Милан и вечером того же дня отправился обратно. Таким образом, он хотел выяснить, как в Украине проверяют на границе на коронавирус.

По его словам, на борту самолета находились много иностранцев, которые кашляли и принимали жаропонижающие препараты. Когда самолет приземлился, медработники проверили пассажирова и хотели всех отпустить.

Как говорит Гура, только по требовнию бортпроводниц нескольким пассажирам провели повторный температурный скрининг, после чего троих из них забрали на скорой.

В эфире 1+1 Гура еще раз описал сложившуюся ситуацию и получил ответ главного санитарного врача Украины - Виктора Ляшко. "Это человеческий фактор, будем разбираться", – заверил он.